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台灣人超愛用AirPods？網愣：別牌音質更強　賣爆關鍵曝

▲藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，其中最受討論的就是蘋果的AirPods。（示意圖／取自unsplash）
▲藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，其中最受討論的就是蘋果的AirPods。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 08:52:292022-07-21 08:54:44


藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，方便聆聽音樂、通話使用，其中備受討論的就是蘋果的AirPods，不過，近日就有網友討論「為何大家都要一直買AirPods啊？是沒有別牌可以買了嗎？」貼文引發廣大迴響，更釣出不少內行果粉揭露神級買法，掀起話題。

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一名網友在PTT貼文指出「最近跟同事聊天，他在抱怨蘋果在台灣的BTS（返校）活動怎麼還沒有開始，因為他在職碩有學籍，所以享有學生折扣又有贈品，今年美國首度使用折扣禮品卡，台灣方案還沒出來不知道會是什麼，也可能按照往年送Airpods，他正考慮要不要買，如果送AirPods的話，耳機要賣我2500，原價5000多的藍牙耳機讓我真的會好奇，真的有這個價值嗎？真的看到滿街的人都在用欸......」。

▲網友討論AirPods的電池壽命並沒有想像中長。（示意圖／取自unsplash）
▲網友討論AirPods到底有多好用，怎麼這麼多人在使用。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「當然好用啊，台灣人那麼多人用iPhone」、「如果是搭配iPhone的話很好用，甚至建議上升Pro版」、「iPhone+AirPods加乘有感，跟別牌比起來連線很快又穩定」、「台灣人太多人使用iPhone了，AirPods當然賣到嚇嚇叫」、「以藍牙耳機來說AirPods普通，但跟iPhone搭真的方便」、「音質確實普通，但是搭配iPhone就是好用，主要是台灣用iPhone的人真的多」。

另外，也有內行果粉直接提供神級買法「因為有保固制度所以划算，買了Apple Care+兩年保固快到去門市，耳機充電盒全部換新的給你，再戰兩年」、「買起來，加上Apple Care+，直接可以爽用四年」、「買了耳機直後直加多買Apple Care+，才六千多，可以用四年，等同於一年才一千五又有中高品質耳機，完全值得」。

▲網友分享自己花了三千五買AirPods Pro，結果疑似買到盜版的。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲網友推薦購買AirPods時，可以加購Apple Care+保險，如此一來一組耳機可使用四年起跳。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
此外，蘋果最近取得新專利，有助於提升新一代AirPods Pro內置的安全功能，透過自動調整音量，確保用戶聽得到周圍聲音，降低在路上或聲音吵雜處發生意外的機率。不過也有爆料指出，蘋果秋季發表會將推出的最新高階耳機AirPods Pro將漲價，從原先的249美元上漲至299美元，也就是從新台幣定價7990元上漲至8900元左右，讓不少果粉期待又害怕受傷害。（編輯：張嘉哲）

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