台灣人超愛用AirPods？網愣：別牌音質更強　賣爆關鍵曝

藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，方便聆聽音樂、通話使用，其中備受討論的就是蘋果的AirPods，不過，近日就有網友討論「為何大家都要一直買AirPods啊？是沒有別牌可以買了嗎？」貼文引發廣大迴響，更釣出不少內行果粉揭露神級買法，掀起話題。
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貼文一出，網友紛紛回應「當然好用啊，台灣人那麼多人用iPhone」、「如果是搭配iPhone的話很好用，甚至建議上升Pro版」、「iPhone+AirPods加乘有感，跟別牌比起來連線很快又穩定」、「台灣人太多人使用iPhone了，AirPods當然賣到嚇嚇叫」、「以藍牙耳機來說AirPods普通，但跟iPhone搭真的方便」、「音質確實普通，但是搭配iPhone就是好用，主要是台灣用iPhone的人真的多」。
另外，也有內行果粉直接提供神級買法「因為有保固制度所以划算，買了Apple Care+兩年保固快到去門市，耳機充電盒全部換新的給你，再戰兩年」、「買起來，加上Apple Care+，直接可以爽用四年」、「買了耳機直後直加多買Apple Care+，才六千多，可以用四年，等同於一年才一千五又有中高品質耳機，完全值得」。
此外，蘋果最近取得新專利，有助於提升新一代AirPods Pro內置的安全功能，透過自動調整音量，確保用戶聽得到周圍聲音，降低在路上或聲音吵雜處發生意外的機率。不過也有爆料指出，蘋果秋季發表會將推出的最新高階耳機AirPods Pro將漲價，從原先的249美元上漲至299美元，也就是從新台幣定價7990元上漲至8900元左右，讓不少果粉期待又害怕受傷害。（編輯：張嘉哲）