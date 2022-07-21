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冷氣正確吹法沒人理？前10名「用電量排行」曝　眾人怕爆

▲現在夏天高溫難耐，加上疫情嚴峻，不少人都待在家中狂吹冷氣，也面臨電費暴漲的問題。（圖/記者張嘉哲攝）
▲現在夏天高溫難耐，加上疫情嚴峻，不少人都待在家中狂吹冷氣，也面臨電費暴漲的問題。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 09:58:20

近日天氣相當炎熱，往往到了中午時段氣溫都飆到36度以上，不管是在家還是在公司，冷氣絕對都是吹到美丁美當，不過你知道這樣的用電量有多驚人嗎？台電日前就在粉絲團公布，表示20日的用電量突破4000萬瓩，創下歷史新高之外，也公布了用歷年電量排行榜，沒想到前十名竟然都在這一個月內發生，讓不少網友擔憂會不會又面臨缺電的問題，紛紛留言討論。

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台電電力粉絲團日前貼出「歷年最高尖峰用電量前十名」的排行榜，沒想到令人意外的是，排行榜當中，前十名竟然都是落在2022年，且最誇張的是，都是在近一個月內所發生的事情其中第一名包括「2022年7月20日」也就是昨天，使用4030.1萬瓩；第二名則是「2022年6月23日」使用3994萬瓩；第三名則是「2022年7月19日」使用3991.9萬瓩，而從後面幾名來看，也可以明顯感受到七月用電量一直維持高峰的狀態。

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▲歷年最高尖峰用電量排行榜，沒想到近一個月直接刷新前十名的紀錄，讓不少人感到驚訝。（圖/台電電力粉絲團）
台電說明「20日用電量突破4000萬瓩，是創下歷史新高，昨天下午14時23分最高用電量達4030.1萬瓩，昨日備轉容量458萬瓩，備轉容量率約11.35%，仍是維持供電充裕的綠燈，太陽光電於尖峰時刻發電出力461萬瓩以上，除了天氣高溫炎熱外，產業用電增加、暑假防疫在家吹冷氣，連帶助長用電需求，面對盛夏來臨，台電已規劃各項需求面及供給面措施，會全力確保穩定供電」。

而台電也還是不忘宣導，要求大家一起「節電省荷包，珍惜每一度得來不易的電力」，並且要民眾謹記吹冷氣三大省錢要點「冷氣溫度設定26至28度並搭配電風扇」、「冷氣溫度每調高1度可省電6%」、「長時間吹冷氣可改用變頻&能源效率1級冷氣 」。

▲冷氣示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲台電呼籲冷氣吹26至28度搭配電風扇即可。（示意圖／翻攝photoAC）
不過，貼文曝光之後，也有不少網友紛紛傻眼表示「天氣再這樣熱下去，以後真的只會越用越多電，到時候怎麼應付呢」、「這個很驚人欸....一個月內佔據前十名，還是歷年！真的擔憂未來更熱的時候」、「天氣暖化影響一年比一年熱，用電量慢慢攀高也是正常，不過未來發電應該怎麼樣更有效率，確實需要思考了」、「以後只會越來越熱，感覺還沒到高峰呢，還會再破紀錄」。（編輯：張嘉哲）

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