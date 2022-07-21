港推「迷你燒烤便當」！1人隨時獨享燒肉 還有水包滅火
新冠疫情肆虐已超過2年，許多行業為了求生存，無不想盡辦法出招招攬客人，許多店家紛紛改出便當系列滿足老饕的口腹之慾。香港就有一間燒烤餐廳就特製一款「便當燒」，讓消費者不僅能安心一人享用，還可吃到熱騰騰的燒肉！
原來這家叫做「大欖燒烤」的餐廳已經營業19年，之前因為疫情影響，客人不敢進店吃飯導致生意大幅減少，而燒烤又是必須立即烹調才能吃到新鮮現烤的烤肉，因此推出外送新品牌「弁当焼（便當燒）」，裡頭不僅有白飯主食、小菜、肉片，在便當左上角還有一小塊「燒烤區」，上面放置烤網，搭配店家提供的煤炭塊以及火柴使用，就能立刻享受獨自燒烤的樂趣，吃到熱騰騰的烤肉啦！
而店家也非常貼心，不僅提供火源，也在便當裡附贈清水包，只要烤完肉品後，將水包撕開倒入炭爐中，就能馬上澆熄火苗，相當安全！根據了解，這款「弁当焼」目前提供三種口味，包含牛五花、下肩胛翼板、牛小排，價格分別為港幣106元、130元和166元（台幣403元、495元和632元），雖然價格不便宜，但是想吃燒烤又不想人擠人，或是揪不到朋友但又嘴饞時，這款便當就是很好的選擇。
店家還在紙盒上備註「小心燙手」、「使用時請保持空氣流通」、「請確保火種完全熄滅才可棄置」等貼心警語，網友看了之後都紛紛表示：「辦公室燒起來」、「希望台灣也有」、「已試了兩次，真心很正！勝價比極高」、「好酷的點子」、「天啊！下次去香港一定要試試！！」、「也太享受了吧」、「超有趣」，現在來看看這款「弁当焼」的影片吧！。（編輯：陳珮瑜）