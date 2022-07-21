飯店「最骯髒2物品」全場吐爆！內行全說了：千萬不要用

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第二「看起來沒用過的房間備品會持續放嗎」，「一次性的備品每次都不知道要不要帶，怕房務人員會丟掉也是浪費」；第三「枕頭套、被套跟床單，到底洗不洗得乾淨」，我很怕真的會有人在床上做奇怪的事，如果洗不乾淨的話，那出去住都會有陰影，「以上幾個問題想請教一下各位，感謝回答」。
貼文一出，也有內行人回應，「第一個問題，對！沒錯，沒用過就不會洗。第二個，如果你用到一半帶走比較好因為你房間的價錢也包含了備品，你沒用完我們丟掉，但你沒用我們還會沿用，所以帶走的客人超棒！第三個不用太擔心，我們是外包給洗衣廠做清理，如果在鋪床的過程上面有髒污，我們會立即換掉不用太擔心喔」。
其中，「熱水壺」和「杯子」是最多飯店業人員認為「絕不要用的東西」，「擦杯子的布可能跟擦馬桶的布是同一條，正常是要分開，但有些人懶惰就會偷偷用同一條」、「需要自己帶的東西： 毛巾浴巾杯子，牙刷就看個人。絕對不要用的東西： 熱水壺、放在桌上的杯子，房間有住過人，床單被單枕套都會換新，但是萬一那一床沒睡人，就會拉整齊而已」、「建議杯子熱水壺那些就跟浴缸一樣， 用之前都稍微沖過比較好」、「煮水壺有用過頂多就隨便刷兩下，有用過不太髒的話水沖一沖而已」、「建議水壺、杯子那些東西不要用，毛巾我也是會帶自己的毛巾，之前待過大飯店，嗯….」。
甚至還有網友透露，「真的奉勸，茶杯漱口杯都不要拿來用。之前帶我的阿姨一天要掃15-20間，一塊菜瓜布用到底，馬桶、洗手台、浴缸、茶杯，看過那場景之後出去住再也不碰那些杯子」，但也不代表每間飯店都是如此，還是要看各家的房務人員，且若當下有問題，一定要及時與飯店反應。（編輯：郭佩蓉）