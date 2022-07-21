男友手機「存一堆辣妹照」！她不生氣反喊1句　全場讚爆

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原PO說，裡面有網紅看展充實自己的生活，也有人到處旅行踏青，到各地吃美食料理、運動健身，「看到的當下其實我還是有點訝異」，因為她知道男生IG會追蹤一堆妹子是很正常的，「我也覺得這沒什麼，他要追誰是他的自由，但突然多出很多女生的照片，心裡還是會覺得怕怕的，但還是告訴自己這沒什麼吧」。
原PO表示，因此她也開始試著去了解這些網紅的生活，畢竟男友會存，想必是有喜歡他們的某些特點，「我想我自己應該也振作起來，讓自己變更好，這樣的我才會更值得被愛吧」。
貼文一出，網友全讚，「心態好強壯！！！佩服」、「拍拍原po，我自己也會很常沒自信」、「會去反思自己的問題並做出改進這點，你已經很棒了」、「好羨慕！有的看到可能會生氣」、「超正向，加油」、「推！好正向，我常常沒自信和沒安全感都是因為自卑，踏實地充實自己並認真生活，就會慢慢變得閃閃發光（對自己喊話）」。
但也有網友說，「努力讓自己變得更好是一件好事，不過希望你記得你的存在本身就是美好的、值得被愛的><」、「我覺得，你男友存這些照片是不是都是因為奶啊……或許跟人沒有關係」、「我也覺得主要原因就是奶欸，因為覺得人家過得充實而把照片存下來是是什麼鬼啦，原po好單純」、「花若盛開蝴蝶自來，把自己外表打理好，想辦法提高自己的收入（畢竟玩樂也要花錢），你自然像他們那樣。 不要為了男友，而是為了自己，沒有男友你也其實應該要這樣」。（編輯：郭佩蓉）