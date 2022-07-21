COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

財運大發！7月底「3生肖」事業青雲直上　屬蛇人偏財運強

▲財運大發！7月底有3個生肖事業青雲直上，屬蛇人偏財運強。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲財運大發！7月底有3個生肖事業青雲直上，屬蛇人偏財運強。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 14:50:20

七月已邁入最後一個月份，在這個分秒必爭的時代，許多人好奇自己的運勢在最後一周是否攀升，據搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》所述，於7／22到7／31這段期間，生肖為牛、蛇、羊的朋友將有不錯的財運，屬蛇的人還可能遇到賺進偏門小財的機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
生肖牛

生肖牛他們的運勢在7／22－7／31 大洗牌，生活充滿希望，招財添貴旺家業，做什麼事情都能鈔票如雨富貴享清福，未來幾個月能有升官發財的喜事發生，賺錢的機會多多！他們做事很賣力，容易得到領導的器重，很快就能夠封官加爵，事業青雲直上，注定能夠大賺特賺，工作幹出一番大事業，男的旺財，女的旺夫，成就美好人生，只要吃得了苦，那麼憑著他們的聰明才智，借助時運，必定是能夠成為人人羨慕的大富豪，家財萬貫，有花不完的錢財。

▲「長期久坐」是許多上班族會碰到的問題，對此，營養師高敏敏就分享「簡單小動作」，能降低久坐不動的威脅。（示意圖／取自unsplash）
▲搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》表示，7月底有3個生肖的財運走強。（示意圖／unsplash）
生肖蛇

屬蛇的人財祿為源，7／22－7／31 財星降臨命格，屬蛇的朋友靠著出色的工作能力和高智商，在賺錢門道上多了很多機會，所以屬蛇的朋友福星高照，不管是正式工作帶來的收入還是橫財運，常常會有小財主動找上門，有錢有勢！

生肖羊

生肖羊有兩顆小財星飛入，能隨機應變，大多喜歡以自我為中心，年輕時鋒芒嶄露。再加上有貴人提攜，年初歲末有貴人進門，財源廣進富貴加身，扶搖直上。7／22－7／31財運飆漲，好事接二連三，桃花遍地開，同時有紫薇、龍德兩大吉星照耀，本來就不錯的事業更是蓬勃發展。如果能多與朋友交流，避免胡思亂想，貴人運極其旺盛，稍加把握就能為自己開拓事業藍圖。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

夏日戀情注意！「4星座」爛桃花高漲　天秤溝通易出問題

神準測字占卜！找出下半年「壓力來源」　提早準備拼轉機

超準占卜！愛情中你跟對方「誰陷更深」：戀愛的人別盲目

離不開錢！這「5星座」極可能是拜金女：愛得太過聰明

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80%20%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀