財運大發！7月底「3生肖」事業青雲直上　屬蛇人偏財運強

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生肖牛他們的運勢在7／22－7／31 大洗牌，生活充滿希望，招財添貴旺家業，做什麼事情都能鈔票如雨富貴享清福，未來幾個月能有升官發財的喜事發生，賺錢的機會多多！他們做事很賣力，容易得到領導的器重，很快就能夠封官加爵，事業青雲直上，注定能夠大賺特賺，工作幹出一番大事業，男的旺財，女的旺夫，成就美好人生，只要吃得了苦，那麼憑著他們的聰明才智，借助時運，必定是能夠成為人人羨慕的大富豪，家財萬貫，有花不完的錢財。
生肖蛇
屬蛇的人財祿為源，7／22－7／31 財星降臨命格，屬蛇的朋友靠著出色的工作能力和高智商，在賺錢門道上多了很多機會，所以屬蛇的朋友福星高照，不管是正式工作帶來的收入還是橫財運，常常會有小財主動找上門，有錢有勢！
生肖羊
生肖羊有兩顆小財星飛入，能隨機應變，大多喜歡以自我為中心，年輕時鋒芒嶄露。再加上有貴人提攜，年初歲末有貴人進門，財源廣進富貴加身，扶搖直上。7／22－7／31財運飆漲，好事接二連三，桃花遍地開，同時有紫薇、龍德兩大吉星照耀，本來就不錯的事業更是蓬勃發展。如果能多與朋友交流，避免胡思亂想，貴人運極其旺盛，稍加把握就能為自己開拓事業藍圖。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。