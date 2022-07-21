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主計處喊「平均薪資6萬2」！鄉民開酸：對不起把平均拉低

▲主計處公布平均薪資6萬2，就有網友酸「對不起是我拉低平均」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲主計處公布平均薪資6萬2，就有網友酸「對不起是我拉低平均」。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 15:00:24

行政院主計總處日前公布了今年1到5月「全體受僱員工總薪資平均6萬2736元」，年增3.6％。對此，也在PTT上掀起熱議，就有網友說「怎麼打開人力銀行都不到30K，這是島內大內宣？還是誰拉低了平均」，貼文一出，立刻掀起熱議。

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行政院主計總處11日公布今年1至5月，全體受雇員工經常性薪資，平均為4萬4252元，年增2.83％，總薪資6萬2736元，增加3.63％，但去除物價因素後，實質經常性薪資年減0.2％，實質總薪資則年增0.58％

有網友在PTT上貼出「主計處公布1-5月平均薪資：62,736元」一文，表示「1~5月全體受僱員工總薪資平均62,736元，年增3.6%，主計處說勞工人口平均六萬元耶，怎麼打開人力銀行都不到30k，這是島內大內宣嗎，還是誰拉低了平均？有無八卦」？

▲主計處公布平均薪資6萬2，就有網友酸「對不起是我拉低平均」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲主計處公布平均薪資6萬2，就有網友酸「對不起是我拉低平均」。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛開酸，「對不起我不爭氣」、「拉低了平均值，我感到非常抱歉」、「抱歉我低端拉底平均」、「對不起，我把平均拉低了」、「耶，我就爛」、「難怪，經濟20年來最好」、「又自我安慰了」。不過，也有網友解釋，這是加上獎金、加班費的平均，經常性薪資平均為4萬4252元。（編輯：郭佩蓉）

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