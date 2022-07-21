COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

公公趁婆婆住院「送媳1000元水蜜桃」！背後故事藏滿洋蔥

▲有位公公趁著婆婆住院，買了價值千元的水蜜桃給媳婦，背後故事曝光後，讓全部網友鼻酸。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有位公公趁著婆婆住院，買了價值千元的水蜜桃給媳婦，背後故事曝光後，讓全部網友鼻酸。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 15:00:27

婚後如何與另一半家人好好相處，相信是不少人婚姻中的最棘手課題。不過，就有一名人妻指出，前陣子婆婆因身體不適住院，公公卻送她價值1000元的水蜜桃，背後故事曝光後，瞬間讓所有網友哭爆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名人妻於臉書社團《匿名公社》投稿，指出前陣子婆婆身體不舒服住院，但公公趁著婆婆不在，突然送她三顆要價1000元的水蜜桃，甚至向原PO說「妳要趕快吃，趁妳婆婆住院吃掉它，我是專程買給妳的」，這讓原PO不解詢問「為什麼對我那麼好？」

▲公公趁著婆婆住院，買了價值千元的水蜜桃給媳婦。（示意圖／翻攝pixabay）
▲公公趁著婆婆住院，買了價值千元的水蜜桃給媳婦。（示意圖／翻攝pixabay）
一問之下公公才娓娓道來，說明和婆婆結婚前有一段婚姻，和前妻生了一對雙胞胎女兒，一家四口相當幸福，但某天公公準備去釣魚時，15歲的女兒吵著要跟，最終因阻止不了只好答應，結果卻發生了憾事，「公公在釣魚，二個女兒在旁邊玩，結果大女兒一個不小心，掉到海裡，小女兒想拉姐姐上岸，結果被姐姐拉下去」。

旁人目睹意外馬上告知公公，但當天海風和海浪聲過大，公公根本聽不見，等到發現後雖然救起了雙胞胎，但送醫仍不治死亡，前妻也因受不了打擊，在辦完女兒的後事後就輕生了。

公公解釋，原PO的言行舉止和飲食習慣，都像他過世的小女兒，大嫂則是像大女兒，「他看到我們，就像看到自己的二個女兒，所以他很疼我和大嫂」。人妻也詢問家中為何沒有前妻和雙胞胎的照片，公公坦言被婆婆一張不剩的全燒了，只能趁著忌日和清明節掃墓，「公公會買水蜜桃給我吃，也是因為他的小女兒生前最喜歡吃的就是水蜜桃，這就是我公公的故事」。

貼文一出，馬上引來上千人流淚，心疼直呼「這太令人鼻酸了啦」、「公公是個有故事的人，還好有妳跟大嫂能走進他的內心，讓他不至於活得那麼寂寞」、「洋蔥也太大顆了吧！」、「太催淚了」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

公公、小叔全確診！婆婆染疫吐「1句」氣壞媳：自己承擔

媳夾菜婆婆阻止「我兒子要吃的」！公公神隊友回一句電爆

婆婆自認幽默「把孫女叫成狗」！媽氣炸　網1招舒爽反擊

兒買房資助1百萬！媳卻喊少還質疑「1事」　婆婆氣到失眠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80%20%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀