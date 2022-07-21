姚明12歲女兒「身高180公分」！網驚喊：父母基因太強大
NBA前球星姚明身高達226公分，被稱為「移動長城」，而同樣身為籃球員的妻子葉莉則有190公分，兩人強大的身高基因遺傳到愛女身上！12歲的女兒Amy近日現身機場，站在姚明身旁雖看起來相當嬌小，但卻比工作人員高出一顆頭以上，根據網友目測加上精算，肯定早已超過180公分。
有網友在微博貼出，姚明和女兒Amy在機場接受核酸檢測的照片，雖然12歲的Amy身高僅到姚明胸前，不過當身旁工作人員靠近，明顯可發現她高出對方一顆頭，且比身邊大多數成年人都還要高，目測已經達到180公分左右。
姚明有226公分的身高，妻子葉莉也有190公分，兩人都曾是籃球選手，葉莉為中國女籃國家隊的中鋒，二度贏得亞錦賽冠軍，因此愛女Amy早在10歲時，身高就已經達到170公分，可見強大的身高基因完美遺傳至女兒身上。
畫面引發網友關注，不少人羨慕直呼，「爸媽基因太好了」、「站在姚明旁邊才覺得是小孩」、「這12歲？我120歲都沒這麼高」、「可能我的身高才該是12歲吧」、「基因太強大了，『姚』不可及阿」、「目測有185吧」、「我以為做核酸的護士站在台階下」、「想低調但身高不允許的一家人」。（編輯：鍾怡婷）