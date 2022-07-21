旅遊規劃必知！網激推「Line隱藏功能」：景點美食一次看
出門旅遊前，不少人會上網查詢知名景點、美食，參考別人的私藏名單。最近有網友則分享，其實Line有相當方便的「熱點口袋名單」功能，不僅能看他人推薦的美食、旅遊景點清單，當和朋友討論餐廳時，也能直接在介面上編輯，不用擔心訊息過於雜亂，後續找不到餐廳名稱！
根據網友於《Dcard》激推，Line隱藏的超強功能「LINE熱點」內的口袋名單，在介面中可以看到他人儲存的旅遊清單，也能建立自己的口袋名單，將旅遊景點、美食全都加入，在規劃出遊行程時相當實用。
原PO也舉例，每次朋友揪吃飯都要在群組裡面討論超久「你一句我一句，貼的連結又很容易找不到，最後要整理到記事本才不會被洗掉」，但記事本又沒辦法分享給別人，而熱點口袋名單功能解決了這個問題。原PO總結出優點有，「自己創口袋名單也很容易，還能備註自己的心得，名單會有專屬的連結很容易就能夠分享」。
文章曝光後，不少網友興奮表示，「還真的不知道這個功能，試了一下覺得滿好上手的」、「原來還有這個功能，感覺很方便」、「還有幫忙算錢的功能喔！叫lightspilt」、「我覺得LINE可以排旅遊行程超棒！」、「第一次發現這個功能欸」、「我個人覺得這個功能很特別，之前看孫女的工商，好像真的還蠻有用的」。（編輯：鍾怡婷）