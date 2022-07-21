小玉售「換臉謎片」牟利遭判5年半過輕？新北地院曝理由
網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手，涉嫌以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，製作多位名人、藝人色情影片上網販售，包含立委高嘉瑜、市議員黃捷、雞排妹鄭家純等人都受害，獲利1338萬餘元；新北地院今（21）日宣判，依個資法119罪處朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，均可易科罰金，全案可上訴。
判決出爐後，小玉遭處5年半徒刑相較於被害人律師主張的12年，顯得較輕，且兩人均可易科罰金，這也讓受害者之一的立委高嘉瑜發聲抗議，認為「判決過輕」無法彌補對於受害者的傷痛，更強調將推動修法。
對此，台北地院則說明回應，被告2人不思循正途賺取所需，藉由網際網路販賣合成被害人等臉部之猥褻影像，所為破壞社會善良風俗，且因網際網路具有快速散播之特性，猥褻影像一旦上傳至網際網路後，甚難阻止、收回，嚴重影響被害人等之身心名譽，「渠等行為實屬惡劣」。
但是，念及渠等犯後均始終坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，態度尚佳，加上兩人並無前科，考量犯罪之動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況及獲利多寡等一切情狀後，分別量處5年6月與3年8月徒刑，以資懲儆。（編輯：倪浩軒）