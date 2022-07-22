房價1000萬「人夫超狂開850」！戰到半夜3點成交　網傻眼

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「結果對方也願意出來談，我們從9開頭的數字、一路往下談金額，談到我們都快放棄，因為屋主本來堅持要9開頭，又談到90X萬，問我們行不行，但是我們不想衝高房價，又沒有能力買貴，而且我開850已經是每坪單價已經是該社區一年的均值再高一點了，所以最後就想說拼拼看，喊出880，如果屋主不行就放棄」。
「我們本來想說屋主這麼堅持要9應該不會答應， 經仲介朋友跟店長一路努力，熬夜到兩、三點，屋主居然最後點頭答應了.....」人夫表示「當店長幫把對方的簽名放在我眼前時，我們實在太訝異了，居然最後是88X買到對方開價的1000萬初頭的房子」不過他也說「買房可能真的需要房緣，如果真的很喜歡的人，也許就會不小心妥協變成9開頭去買，但有時再喜歡，還是要衡量自身能力，堅持一下，如果成就成，不成就是無緣」。
貼文一出，引發不少網友傻眼驚呆「談到兩三點嗎？我嚴重懷疑屋主想睡了R」、「屋主隔天會不會哭出來R」、「恭喜恭喜！我們也看中古大廈，屋主開1200萬，房仲幫我們1100，結果被屋主罵著回來QQ」、「半夜兩三點...屋主應該是想睡了XD」、「我看起來像是屋主本來的底價880、890，試探開9開頭測試看看，如你所說很多人會不小心妥協，真的恭喜你！」（編輯：張嘉哲）