4台機車「鐵支車牌」超狂！明顯暗示曝光 真實價值驚呆
台灣不論是汽車還是機車都非常多，往往尖峰時段在路上都能看見許多車潮，而路上每台車的車牌號碼也都有所不同，而近日，就有網友分享自己在路上停等紅燈時，發現前排四位機車騎士竟然一面倒都是「鐵支車牌」讓他非常驚訝，不過有網友看完照片後，卻稱他們為「霸氣戰隊」，讓不少人嘴角失守，引起廣大迴響。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片表示「5987......」只見照片當中，有四部機車正在停等紅燈，而特別的是四台機車的車牌號碼後面四碼全部都相同，由左到右分別為「XXX-5555」、「XXX-9999」、「XXX-8888」、「XXX-7777」，真的相當特別。
貼文一出，網友紛紛回應「停車順序會不會太貼心？該不會每個紅燈都要這樣停？我就霸氣戰隊」、「我就霸氣戰隊！太狠」、「霸氣的話是ok啦......但5987其實還有另一個意思，不多說了」、「默契也太好，連停車順序都有規劃是不是」、「太經典的畫面了，但5987有兩個意思，請注意。」
而事實上，這種特別的車牌都是需要競標才能夠掛牌，一般來說，價格都不便宜，而《NOWnews記者》實際上監理服務站查詢標售紀錄，發現四塊車牌的價格都不同，其中「XXX-7777」最便宜，只要三千塊；而「XXX-8888」則最貴要價9000元；「XXX-9999」則要價8千元；最後則是「XXX-5555」要價5千元，一行人光車牌就有花上2萬5千元，相當驚人。（編輯：張嘉哲）