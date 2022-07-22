COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

4台機車「鐵支車牌」超狂！明顯暗示曝光　真實價值驚呆

▲網友分享在路上遇到「我就霸氣」車牌戰隊，引起熱烈討論。（圖/路上觀察學院）
▲網友分享在路上遇到「我就霸氣」車牌戰隊，引起熱烈討論。（圖/路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

2022-07-22 08:24:34

台灣不論是汽車還是機車都非常多，往往尖峰時段在路上都能看見許多車潮，而路上每台車的車牌號碼也都有所不同，而近日，就有網友分享自己在路上停等紅燈時，發現前排四位機車騎士竟然一面倒都是「鐵支車牌」讓他非常驚訝，不過有網友看完照片後，卻稱他們為「霸氣戰隊」，讓不少人嘴角失守，引起廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片表示「5987......」只見照片當中，有四部機車正在停等紅燈，而特別的是四台機車的車牌號碼後面四碼全部都相同，由左到右分別為「XXX-5555」、「XXX-9999」、「XXX-8888」、「XXX-7777」，真的相當特別。

▲
▲四台機車形成的「鐵支戰隊」，其不只車牌號碼特別，一字排開唸出來也相當有趣。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，網友紛紛回應「停車順序會不會太貼心？該不會每個紅燈都要這樣停？我就霸氣戰隊」、「我就霸氣戰隊！太狠」、「霸氣的話是ok啦......但5987其實還有另一個意思，不多說了」、「默契也太好，連停車順序都有規劃是不是」、「太經典的畫面了，但5987有兩個意思，請注意。

而事實上，這種特別的車牌都是需要競標才能夠掛牌，一般來說，價格都不便宜，而《NOWnews記者》實際上監理服務站查詢標售紀錄，發現四塊車牌的價格都不同，其中「XXX-7777」最便宜，只要三千塊；而「XXX-8888」則最貴要價9000元；「XXX-9999」則要價8千元；最後則是「XXX-5555」要價5千元，一行人光車牌就有花上2萬5千元，相當驚人。（編輯：張嘉哲）

▲
▲經記者實際查詢，四台車中，以「XXX-8888」該車牌為最高單價，決標金額落在9000元。（圖/監理服務站查詢系統）

機車輪胎騎幾公里要換？「正確時機」曝光　車行老闆認了

125cc機車太夯「100cc怎活」？眾揭神優勢：難怪一堆人騎

辣腿機車照爆紅！事業線放送大歪樓　網尷尬：這會出人命

台灣人「最愛機車品牌」排名逆轉！125cc神車賣到嚇嚇叫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80%20%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀