文組妹「7年換13份工作」！薪資列出超震撼　網一看嚇傻

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原PO目前為連鎖公司的行政人員，月領38K，7年來陸續換了13份工作，她坦言有些只做了1天就走，有些則是1年，「相信應該沒有人比我還魯蛇，也應該沒有人比我還沒有穩定性，當然上面的工作是我提離職，也有被離職」，各種失業的理由曾讓她陷入自我否定，直到現任工作被錄取，才停下來荒唐的求職經歷，現在想以這份工作做到退休，她也鼓勵大家：「是妳的就一定會（在）妳的生命等著妳，在那之前會有很多挫折和無奈，我們一起加油！」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「傳奇人生」、「我也跟妳好像，換過超多工作，離職和被辭職的理由也蝦到爆，我目前還在找工作」、「老實說，我換過比妳多份工作，才找到現在做得開心的工作」、「我應該也好多份了，現在的工作真的很難做久」、「我去年畢業已經換了3份工作了，希望之後可以順利的做長久」、「其實換個角度想，前面12份工作也是一種養分，這期間也可以精進些什麼技能或是想想到底要的是什麼，畢竟也不是每個人大學畢業自己要幹嘛，就以時間換取空間的概念」。
不過，也有網友見到亮點傻眼直呼，「律師事務所19⋯」、「真假！以為律師薪水超高的」、「律師事務所19K，給那麼寒酸的薪水」、「律所就算行政這樣也太慘」，對此有網友出面喊：「律師高…行政人員沒證照、沒有專業，薪水低，我14年前應徵過也是19K，憤而考公務員。」（編輯：賴禹妡）