熱到哭！台北「這天」將飆破39度 鄭明典：高溫來勢洶洶
中央氣象局今（22）日一早就發布高溫警示，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，對此氣象局局長鄭明典分享台灣上空1500米高度溫度預測，已經逼近32度，氣象專家賈新興更是明確點出，24日台北高溫有機會飆過39.3度，讓網友們哀嚎「請儘速躲入房屋內躲避」。
明（23）日是大暑，各地高溫依舊，氣象專家賈新興在個人臉書發文表示，「23日至26日太平洋高壓主宰的天氣型態，大台北地區留意連續高溫超過36 ℃的天氣。預估臺北最高溫出現在24日， 高溫有機會超過39.3 ℃，23日至25日午後，山區轉為多雲時晴的天氣， 26日至29日午後，山區有局部零星短暫雷陣雨， 30日至31日清晨至隔天早上，高屏及花東沿海地區易有局部短暫雨，午後南投及高屏山區有局部零星短暫雷陣雨。」
而氣象局局長鄭明典，也在臉書發布台灣上空1500米高度溫度預測，圖中可見，代表「最新預報」的黑色線條，高溫已逼近32度，比起粉色線條（昨日）和其餘更早的預測都高出不多，鄭明典解釋「趨勢上是越近的預報，氣溫調整越高，這波高溫訊號很強」，坦言「高溫來勢洶洶！」
此外，賈新興補充，「接近6成機率，弱反聖嬰現象持續至今年11月至明年1月。預估8月至10月中南部降雨以正常至略多雨的機率高、北部及東部則以正常至偏少為主，整體溫度以偏暖至正常的機率高」。（編輯：張志浩）