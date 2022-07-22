公公常待神明廳！人妻見「超噁真相」吐爆　老公崩潰道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
直到上個月，小孩也已經出生7個月大，原PO有一天失眠到早上，好奇想知道公公到底在客廳做什麼，「所以從房門縫偷看，意外發現公公在翻浴室外的洗衣籃並拿起我的內褲在翻看」，她看完後很震驚，等老公起床後馬上告訴他這件事，老公也表示可能會告知婆婆，請婆婆處理。
但礙於是首次抓包，原PO沒辦法證明公公的行為，於是就先擱置沒有處理，從那天起待洗內褲也就都收進房裡，「大概過了2個禮拜，我又失眠了，結果又偷看到公公走到洗衣籃前彎腰翻找東西。馬上跟老公反應並提議要在客廳藏放監視器」，果然隔天一早就錄到了，「我老公看完影片後說很對不起我，但也表示很痛苦不知道該怎麼處理」。
目前已經陸續錄到4次，代表公公長期有這個行為，只是不知從何開始，「想起來就覺得好噁心好可怕」，而原PO老公則給了她三個選項，第一「老公私下跟公公說他自己有發現公公的行為（假裝我不知情）」、第二「老公私下跟婆婆說，請婆婆處理」和第三「夫妻倆默默搬出去住，當什麼事都沒發生。（老公是獨子，且目前要搬出去有點吃力，中短期內無法）」，原PO相當為難「我好痛苦也很恐懼，不知道我該不該自己去告訴婆婆請婆婆處理，但告訴婆婆公公的行為感覺會傷害到她。求求大家給我建議吧，我到底該怎麼辦」。
貼文一出，掀起熱議，「老公肯搬出去是最好的方式了」、「精神壓力那麼大，遲早要生病，不管經濟狀況多麼艱難，先搬出去再說」、「3，搬出去」、「租也搬出去啊」、「不管1還是2，再見面還是會非常尷尬，可能都無法相處，結局可能都是搬出去....搬出去若不說，那駡名就得是你揹」。（編輯：郭佩蓉）