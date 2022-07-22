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神準心測！憑直覺選1張圖　秒知你下半年「偏財運」吉凶

▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項卡牌占卜，憑直覺選出一張卡牌，就可以預測看看下半年你有沒有「賺錢的偏財運」。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項卡牌占卜，憑直覺選出一張卡牌，就可以預測看看下半年你有沒有「賺錢的偏財運」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-22 11:14:34

2022年已經過了一大半，你最近財運還好嗎？塔羅牌艾菲爾老師說，薪水都沒有漲，想賺錢大概別指望老闆了，還是先碰碰手氣或運氣，看看買股票、基金、房地產或樂透彩會不會賺錢比較實在。因此，他也分享一項「卡牌占卜」測驗，請放鬆心情，憑直覺選出一張卡牌，就可以預測看看下半年你有沒有「賺錢的偏財運」。記得請朋友也測測，互相加油打氣！

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▲憑直覺選出一張卡牌，就可以預測看看下半年你有沒有「賺錢的偏財運」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師臉書）
▲憑直覺選出一張卡牌，就可以預測看看下半年你有沒有「賺錢的偏財運」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師臉書）
Ａ、金色飛鳥

Ｂ、神聖寶座

Ｃ、雲端巨塔

Ｄ、手捧水晶

-選好看答案-

Ａ、金色飛鳥

偏財運指數180分

如果你選擇這張卡牌，暗示下半年的偏財運機會很多，你的偏財運可能是來自長輩丶領導給你紅包或意外的獎金，也可能是之前跟你借錢的朋友突然還錢了；或是過去的投資開始有了回收。下半年也很容易在和朋友聊天之中，無意間獲得適合投資的標的訊息。而這些進財就像是乾枯沙漠裡的及時雨，讓你終於可以喘口氣，也有閒錢可以犒賞自己的辛勞。

Ｂ、神聖寶座

偏財運指數40分

如果你選擇這張卡牌，暗示下半年的偏財運機會樂觀，只是未來賺到的錢，可能還不夠填補你過去遭受的損失。這張牌暗示，檢視你過去的投資紀錄，好像賠了不少錢，甚至曾經血本無歸。雖然未來賺錢的運勢逐漸好轉，但是兩相平衡與比較之後，整體來說仍然小賠的狀況。因此老師建議你，未來如果賺了錢，還是好好的規劃一下，應該如何投資和儲蓄，千萬不要立刻就把錢拿去買名牌衣服化妝品，不然這就失去了投資理財的意義了。

Ｃ、雲端巨塔

偏財運指數99分

如果你選擇這張卡牌，暗示下半年的偏財運非常不錯，心血來潮買張彩票都能中小獎，就連走在路上也能突然撿到錢。過去你的性格較屬於守財，你害怕不能回本，因此不喜歡把錢拿出來花用丶買彩票，更不想在金錢上冒險，所以你的偏財運財一直都沒有起色，總覺得中獎根本與自己無緣。但下半年財神爺正在關注你，請一定要把握這得來不易的好財運。

Ｄ、手捧水晶

偏財運指數77分

如果你選擇這張卡牌，暗示下半年的偏財運是相當不錯的，只不過你雖然有進財，卻也容易留不住。像是買了彩票中獎，你絕對是毫不猶豫的買下考慮了好久，卻總遲遲無法下手的名牌包包，來犒賞自己。雖然財來財去，但最後是花用在自己身上，也算是一種投資自己的方式。中獎就是要讓自己開心，讓自己快樂的把錢花下去。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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