兒作業題目問「小豬交了啥朋友」？媽崩潰：我怎麼知道啦
孩子的作業常常考倒父母，就有一名網友貼出自家小孩的功課，上頭僅有一隻小豬及5樣食物，就要回答出小豬的4位好朋友是誰，讓她崩潰喊「我怎麼知道你有什麼朋友啦！」貼文一出立即笑翻眾人。
該名網友16日在臉書「爆廢公社公開版」中貼出孩子的作業，只見上頭寫「小豬的客人」，圖片上則是有一隻小豬站在餐桌前，餐桌上有漢堡、魚、桃子、紅蘿蔔及起司，題目問「小豬邀請了4個好朋友來吃飯，說說看是哪四位朋友呢？」這讓原PO看完崩潰直呼：「我怎麼知道你有什麼朋友啦，當媽媽真難，還要管小豬交了什麼朋友！」
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「當然是三牲啦，湊一桌祭祖」、「醒醒，你沒有朋友」、「那隻魚可能是朋友之一」、「還以為答案是四位都是豬」、「朋友已經變成小豬的餐點了」，還有人發現恐怖細節，「我覺得那個漢堡問題很大」、「豬吃自己人的肉嗎」、「等等！小豬吃的漢堡肉是什麼做的」、「前面的…最好不要是豬肉滿福堡」。
也有網友秒答正解，「猴子吃桃，老鼠吃起司，貓吃魚，兔子吃紅蘿蔔」、「水蜜桃：猴子，魚：貓，紅蘿蔔：馬或兔子，起司：老鼠」、「貓（魚） 小白兔（紅蘿蔔） 老鼠（起司） 猴子（桃）」。（編輯：賴禹妡）