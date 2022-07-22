妹子真愛理工男？他抖「血淚經驗」打臉：難怪工程師被綠
日前《NOWnews今日新聞》才報導「理工男暗藏『4優勢』香爆她！女孩愛上全狂推：真的璞玉」一文，原PO盤點理工男4大優勢，大讚「真的超香」，引起熱議；不過，就有一名男網友隨後發文，分享自己的「血淚經驗」，直呼「難怪一堆工程師被綠」。
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「理工男別被騙了」為題發文，表示「本肥宅利用自己的血淚經驗，來幫大家翻譯一下，女孩兒們究竟在想什麼」，而他也將女孩們認為理工男的優勢一一翻譯，第一「生活環境單純」，原PO的翻譯則是「我在玩面浪的時候，不用擔心他也會跑去玩」；第二「富有創造力」，翻譯為「可以幫我修東西」；第三「善於釐清問題找解方」，翻譯為「可以幫我處理雜事，老娘回家後就不用再煩惱瑣事了」和最後「很多理工男是璞玉」，翻譯為「雖然看起來傻傻的，但兜裡有礦」。
原PO說，綜合上述，大概可以知道為何工程師最容易被綠了，「因為老公在辛苦加班沒時間管家裡，女的錢多事少當然就想去浪了。的確任何形式的男生都會有人喜歡，但絕對不是留言裡面的那樣」。他也舉例「就好比很多來台灣吸金的外國女愛說『台男溫順、專一，會做家務，對女友百依百順』」，但根據他自己的觀察，「女生是打從心裡瞧不起舔狗的，女生喜歡的是高大英俊、幽默、浪漫性感的男生。 而上面4個敘述無疑都是工具仔的行為」。
貼文一出，有人認同，「他們想要的理工男：高學歷又帥又聰明，其他的統稱不會社交的臭肥宅」、「繼續推，你是對的，看到那些女的在那邊發春，我真的」、「中肯含淚推 」、「誠實豆沙包，幫推」。
但也有網友表示，「理工男哪有那麼單純，就像一堆女生以為普男就不會劈腿，殊不知因為大家的想法都一樣，一個比一個愛劈」、「不要挑公主女友，就不會有你這篇的問題了」、「你說的可能是大部分，但是，人家說不定真的是那樣」、「每個人都有自己偏好，你的血淚經驗也未必其他人會遇到，就像你現在發仇女文，我並不會覺得所有男生都像你這麼仇女，只能說部分女性真的如你所說，可是你的用詞概括了全部女性，真的很可憐」。（編輯：郭佩蓉）