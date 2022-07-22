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壽司郎水龍頭暗黑用法！「隱藏版菜色」眾目睹驚：沒極限

▲有女網友直擊壽司郎水龍頭隱藏用法，有客人利用其創造隱藏版菜色，讓她忍不住傻眼PO文。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲有女網友直擊壽司郎水龍頭隱藏用法，有客人利用其創造隱藏版菜色，讓她忍不住傻眼PO文。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-22 12:21:432022-07-22 12:23:30

壽司向來深受台灣人喜愛，近年來台灣進駐許多迴轉壽司品牌，其中「壽司郎」就因美食豐富且美味，吸引眾多老饕前往享用。不過，就有女網友直擊有客人利用壽司郎水龍頭，創造出隱藏版菜色，讓她忍不住傻眼PO文分享。

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有網友於臉書社團《爆廢公社》上貼出幾張照片，從畫面中可見，一對男女坐下後，拿了握壽司、薯條和軍艦壽司等美食，但同時他們也自備泡麵和飲料，在餐桌上爽嗑享用，這幕讓原PO相當震驚，傻眼直呼「壽司郎居然有隱藏版菜色，只需熱開水就能食用，一人吃一碗，感情呷美ㄙㄨㄚˋ」，但文末也強調店家並沒有禁帶外食。

▲網友目睹客人利用水龍頭泡泡麵。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友目睹客人利用水龍頭泡泡麵。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一出，至今已吸引超過6千人按讚，許多人紛紛搖頭直呼「恥力要多高才敢做啊」、「不說我以為來到便利商店了呢」、「這我不行，太丢臉了」、「壽司店吃外食這種丟人現眼的事我幹不出來」、「越來越沒有極限了」、「真的很敢耶！超級不尊重店家」。

但亦有人持不同看法，認為「既然你都說沒有禁外食 人家也有點店內食物，乾你什麼事」、「不是都他自己花錢買的嗎？」、「店家都沒意見⋯⋯倒是版主管太寬」、「他們也有消費，我覺得還好，好過那些帶外食又沒消費霸佔超商的人」。（編輯：陳雅雲）

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