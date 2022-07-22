訂單備註「跟拿飯的說分手」？外送員一看慌了 結局曝光
外送平台給予了不少人一個工作和賺外快的機會，而由於每天都要與許多人接觸，上班時間拉長也會出現許多意外插曲，一名外送員就分享，某顧客竟在訂單備註留下「跟拿飯的說該分手了」，讓他不禁直呼「外送員任務艱鉅」，不少同行看到後紛紛直呼「辛苦了」，貼文掀起討論。
這位外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，近日一張訂單要求送至某大樓門口，不過仔細一看，客人竟在備註寫上「可以幫我跟拿飯的說該分手了，感謝你，會給你小費」，原PO當下相當錯愕，腦海浮出「現在外送員任務艱鉅」的想法，而到定點由於「害怕被打」，他選擇直接將手機遞給客人，讓對方自行消化。
貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「我覺得外送員的性質跟消防員越來越相近了，各種解決疑難雜症」、「小費最後給多少，辛苦了，這任務太艱難，要給夠耶」、「原來這是分手餐」、「我比較想知道，餐廳老闆看到後是什麼反應」、「應該以後App，要有這類附加服務的選項」。
不過事後，原PO也在留言區補充，下樓拿餐的是一名女性，她在看完手機備註的內容後是「笑著離開」，因此推測可能是朋友給予感情建議，或互相開玩笑。（編輯：張志浩）