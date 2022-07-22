買咖啡爽到了！7-11「綠綠機台」用途抖出 眾讚省一堆錢
台灣便利商店密度非常高，由於24小時營業加上販售的東西應有盡有，成為日常生活中不可或缺的店家之一。然而近日就有網友發現超商內有一台綠綠的機台，實際使用購買咖啡後，發現也可以折價五元，讓他相當開心的與大家分享，貼文引發熱議。
一名網友在「Dcard」貼文指出「現在自備環保杯就可以在超商買咖啡折抵五塊錢，但是每天都會掙扎蘿蔔糕要不要加蛋、薯條要不要加大的小資族，為了要折5塊還要去買一個三五百的環保杯，真的是不符合經濟效益，今天省錢王發現7-11一個綠綠機台！直接可以借循環杯，在APP點一點就可以借了！一個杯子需要50元押金，還杯子後就會退回，所以基本上0成本可以換到，每天上班都可以省五塊咖啡錢，真的是划算到爆啦！」
只見貼出的照片中，該機台寫著「OPEN iECO循環杯還杯機」，是可以提供民眾免費租借環保杯的機台，這樣就不必花大錢買環保杯，購買咖啡也能夠折抵五元，實在相當方便，讓不少網友紛紛回應「真的不錯實用」、「你很聰明ㄟ」、「謝謝你省錢人」、「循環杯確實可以多加利用，省錢又環保！」
而事實上，「OPEN iECO循環杯還杯機」在7-11與星巴克都可以看見身影，從7月11日起於內湖區7家7-ELEVEN門市正式開放使用，未來預計在2022年底達到超過550店（7-ELEVEN 500家、星巴克50家）都有循環杯機的目標。對於有民眾表示，這是否會有衛生問題？7-11則回應，統一的還杯機計畫，特別與符合政府規範的專業清洗廠合作，循環杯的杯身也使用隔熱材質，減少紙杯套用量。（編輯：張嘉哲）