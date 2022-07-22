林志穎車禍自撞！1月剛PO試駕特斯拉 愛車成癮狂曬照
桃園市中正北路今（22）日上午10時50分發生一起自撞意外，一輛白色特斯拉model X，不明原因失控撞上機車分隔島，隨後便燃起熊熊烈火，民眾見狀趕忙上前營救，沒想到傷者竟是林志穎父子，稍早警消也已經證實消息，目前林志穎人送往醫院救治當中。事實上，林志穎熱愛駕車，時常都開不同的車載愛子上下學，最近更是熱愛電動車特斯拉，經常在臉書分享駕駛心得。
事實上，林志穎愛車成癮，2020年開始成為特斯拉（Tesla）信徒，先買了220萬的4門房車Model 3，接著再買350萬的Model X鷹翼門，不管是大大小小的車展幾乎都能看到他的身影，甚至他還將夜銀色的Model 3改裝上了賽道，前些日子還刷新自己單圈的紀錄。
而在社群平台上也可以看出他對車子的熱愛，收藏擁有千萬的超跑，也曾經和許多車友相約出遊，近些日子則都是以特斯拉為主，對車子的外型設計到人工智慧功能都相當熱心研究，今年一月還發出自己到車展參觀試駕特斯拉的照片。
如今，熱愛特斯拉的林志穎自駕愛車自撞分隔島，據了解，當時林志穎開車載著他兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到機車分隔島，當時林志穎開著一輛特斯拉Model X，市價約400萬元的車子，車禍發生後，林志穎頭部受傷，一度無法說話，被救出之後滿臉是血，400萬的特斯拉也被燒掉一半，若不是民眾及時搶救，後果將不堪設想，而坐在副駕駛座的兒子則是臉部擦傷，目前2人都送往林口長庚醫院。（編輯：張嘉哲）