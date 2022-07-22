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林志穎昨喊「先練卡丁車」今慘撞分隔島！網湧老婆IG關心

▲林志穎20小時前才在臉書說「先跟我去練卡丁車」，如今發生車禍也讓粉絲相當擔心，紛紛湧入老婆陳若儀的IG關心。（圖／翻攝自林志穎臉書）
▲林志穎20小時前才在臉書說「先跟我去練卡丁車」，如今發生車禍也讓粉絲相當擔心，紛紛湧入老婆陳若儀的IG關心。（圖／翻攝自林志穎臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-22 13:13:27

藝人林志穎今（22）日上午10時50分驚傳發生嚴重車禍，他自駕一輛白色特斯拉model x行駛於桃園市中正北路時，不明原因失控撞上機車分隔島，隨後便燃起熊熊烈火，現場民眾見狀，連忙衝上前將他與孩子拉出，消息一出，震驚演藝圈；不過他在20小時前才在臉書說「先跟我去練卡丁車」，如今發生車禍也讓粉絲相當擔心，也紛紛湧入老婆陳若儀的IG關心「還好嗎」、「希望平安無事」。

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▲林志穎20小時前才在臉書說「先跟我去練卡丁車」。（圖／翻攝自林志穎臉書）
▲林志穎20小時前才在臉書說「先跟我去練卡丁車」。（圖／翻攝自林志穎臉書）
林志穎昨（21）日和親弟弟前往工地會勘，陳若儀則是趁著陪小孩游泳的空檔在IG開直播，與粉絲聊天互動，豈料今日老公傳出車禍消息，粉絲們也紛紛湧入她的IG留言，「還好嗎」、「看到新聞，上帝保佑」、「保佑平安無事」、「希望一切平安」、「還好吧～願平安」。

▲林志穎22日傳出車禍消息，粉絲們也紛紛湧入老婆陳若儀的IG留言關心。（圖／翻攝自IG＠kellymermaidchen）
▲林志穎22日傳出車禍消息，粉絲們也紛紛湧入老婆陳若儀的IG留言關心。（圖／翻攝自IG＠kellymermaidchen）
據了解，稍早有網友在臉書發文表示，桃園市中正北路有一輛特斯拉不明原因自撞分隔島，強大撞擊力道，導致車頭直接陷入號誌牌，沒隔多久便起火自燃，現場民眾也透露，發現後第一時間便立刻衝上前幫忙，直到車內2人都脫困後，才發現受傷駕駛疑似為藝人林志穎。

消息一出，立刻震驚大批網友，但卻有網友質疑，傷者照片與林志穎平時的樣子，相差甚遠，懷疑並非本人，但隨著警方、醫院證實身分後，林志穎的弟弟林志鑫亦出面表示，「那是他（指林志穎）的車，他都開這台車，我在趕過去醫院的路上了。」

▲桃園市今天上午發生一起自撞意外，初步了解，駕駛為藝人林志穎。（圖／翻攝畫面）
▲桃園市今天上午發生一起自撞意外，初步了解，駕駛為藝人林志穎。（圖／翻攝畫面）
警消則指出，獲報到場後發現，駕駛頭部受傷嚴重，且因撞擊導致面部腫脹，一度無法開口說話，目前已緊急送往林口長庚醫院，而坐在副駕駛座的小朋友，則是受有臉部擦傷，並無大礙。（編輯：郭佩蓉）

▲林志穎被拖下車時，滿臉鮮血十分嚴重，所幸後座的兒子除受到驚嚇外並無大礙。（圖／翻攝畫面）
▲林志穎被拖下車時，滿臉鮮血十分嚴重，所幸後座的兒子除受到驚嚇外並無大礙。（圖／翻攝畫面）

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