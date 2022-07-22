林志穎開特斯拉自撞！24年前就曾遇火燒車 人生觀大轉變
桃園市中正北路今（22）日上午，一輛白色特斯拉model x，因不明原因撞上機車分隔島燃起熊熊烈火，民眾見狀連忙衝上前將受困駕駛與孩子拉出，而稍早警消證實，傷者為藝人林志穎，目前已送醫急救，消息震撼各界，事實上，林志穎熱愛駕車，並在賽車場闖蕩多年，1998年曾在賽道上出過車禍，多年後也坦言在賽車場上學到很多人生道理。
1998年，林志穎不僅演藝事業如日中天，剛踏入賽車界也收穫滿滿，第一次比賽就拿了季軍、亞軍，因此開始覺得自己應該可以拿冠軍，導致他在某場賽事中，踩油門踩太快撞車，導致車子起火，事後腳斷了3根骨頭、打了4根鋼釘固定，他也坦言，那次意外是人生巔峰上的受挫，也是格外大的挑戰。
而回顧林志穎在2017年紀念自己出道25週年的貼文，他更特地為了自己最愛的賽車獨留一個段落，他寫道「快樂至上，隨遇而安，是我的人生觀。在賽車場我就學會了，不去阻擋別人的跑道，只跑自己的賽道，不贏過別人，只超越自己，知道自己的目的是最重要的」；更強調自己「不畏惧，也不追隨大眾流行，我只能做我自己，完成我自己。這樣的我雖然不夠完美，不夠好，可是非常榮幸」。
據了解，林志穎上午駕駛特斯拉，先是在某路口迴轉，不料向前行使後，卻在接近撞擊點的前方路口，因不明原因開始向右偏離車道，隨後自撞指示桿，長庚醫院午間也回應，證實林志穎與小孩目前正在林口長庚治療中，傍晚經紀人及家人會將舉行記者會對外說明。（編輯：張志浩）