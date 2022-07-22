口罩完全解禁會脫嗎？眾抖「3大理由」說No：騎車繼續戴
19日指揮中心宣布口罩令鬆綁，新增「騎機車/腳踏車者、以及於戶外空曠處從事工作者」等3類人可以免戴口罩，消息曝光後立刻引起各界議論，而隨著口罩令逐步寬容，有網友就好奇詢問「如果完全解禁大家還會戴口罩嗎？」其中多數網友皆搖頭否決，並大致點出3個原因。
原PO在論壇PTT發文表示，「最近口罩慢慢解禁了，想知道如果完全不用戴口罩，大家就真的不戴了嗎，已經戴兩年，也真的習慣了，而且因為戴口罩，女友出門都化個淡妝，出門速度快很多，戴口罩也可以省去很多尷尬的打招呼笑容，除了運動以外，好像戴口罩的好處蠻多的～想問大家想法」。
原PO問題拋出後，網友熱烈表達自身想法，「就算不防covid，還是要防空汙和打噴嚏不遮嘴的人」、「會，戴了才發現廢氣好臭」、「騎機車會，還是儘量擋一下空污」、「會！空氣太糟」、「戴口罩防塵又防曬」、「打噴嚏不遮嘴巴的人真的很多，家教很差」、「騎機車會，還是盡量擋一下空汙」。
此外，也有其餘人強調，「會，戴著比較帥」、「以前就常常戴，懶化妝」、「戴口罩能遮醜，但天氣太熱戴口罩真的很痛苦」、「還是會隨身備著，像咖啡廳內用之類的情境，人多的時後戴」、「過敏人本來就會戴」、「夏天戶外或運動時不戴吧，其他時候基本會戴著」。（編輯：張志浩）