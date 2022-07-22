仙草茶招牌寫「有虫、無虫」！網跟著唸秒懂笑翻：太有才
許多老闆在招牌上常常加上自己的創意，讓顧客看了會心一笑，就有一名網友近日分享，他在路邊看到一個賣仙草茶的攤販，招牌竟寫「有虫、無虫」，原來是想用台語表示「有糖、無糖」的諧音，讓眾人看了笑翻直呼：「台南人一定是有虫的！」
該名網友昨（21）日在臉書「爆廢公社」中貼文，只見照片中為賣檳榔及青草茶的攤位，招牌上除了列出販賣的品項之外，在結冰仙草茶下還寫著「有虫、無虫」，讓原PO看完忍不住笑喊：「一樣的錢當然要有虫啊…」
貼文一出，網友紛紛留言，「退火順便補充蛋白質」、「一樣是青草茶，怎麼你賣的是葷的」、「乾淨又衛生值回票價無農藥殘留」、「蟲的種類可以挑嗎」、「加量不加價，好佛心」、「有蟲比較涮嘴」、「多了口感多了營養蛋白質」、「一樣價錢，當然選有料的啊」。
也有網友看久之後才懂「虫」是蟲的意思，而蟲用台語唸法和「糖」同音，「虫的台語就是糖⋯有糖沒糖」、「哇⋯看很久才懂」、「這是海口腔台語吧？看個字版還要切換地方口音」、「應該是有糖跟無糖吧」、「台語直翻，真有創意」、「想了半天，結果是有糖跟無糖」、「能不能有糖，無糖啦，一開始反應不過來，想說仙草有加蟲的喔」、「台南人一定是有虫的」。（編輯：賴禹妡）