獨／林志穎駕特斯拉自撞！驚險救援過程曝　是他救出2人

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吳先生表示，自己並未認出駕駛者是林志穎，當下僅是迅速上前將小孩先拉至車外，接著車子就已經開始起火，他立刻回頭將受傷駕駛救出，等到救護車來了以後，便先行離開車禍現場了。
而《NOWnews》記者獨家訪問到目擊證人吳明政先生，他向記者透露，當時他在對向車道看到林志穎駕駛特斯拉自撞，當時車子並未失控，而是直直的撞上分隔島，第一時間他立刻停車在路邊馬上衝往林志穎的特斯拉，隨即也有另一名工人衝去拿滅火器，到現場因為隔熱紙太黑看不到內部，自己又沒有駕駛過特斯拉不知道怎開門，結果副駕的門突然彈開，吳明政看到是小孩後，小孩急忙喊出「快抱我！快抱我」，吳明政第一時間抱下小孩並且將其安置到安全的地方。
隨後立刻衝向駕駛座營救林志穎，但當時火勢已經偏大，吳先生透露「當時林志穎整個人已經快塞進開車的腳踏墊裡面，如果再不救就會出事」，於是用盡所有力氣想把林志穎救出，但腳卡住，最後工人拿滅火器回來，所有人一起將林志穎拖出，拖出之後林志穎還稍有意識，但臉部腫脹都是血，隨後路人借電話給小孩撥打給媽媽，通知林志穎老婆「不用緊張，小孩以及林志穎都已經救出」。而吳先生也表示「當時情況相當緊急，根本看不出來那是林志穎」。對於網友表示「善人有善報」，吳先生則回應「這是人的本性，我沒有大家想像的這麼偉大」。（編輯：鍾怡婷）