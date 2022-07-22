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獨／林志穎駕特斯拉自撞！驚險救援過程曝　是他救出2人

▲林志穎今（22）早上駕駛白色特斯拉，在桃園市中正北路撞上機車分隔島。（圖／翻攝畫面）
▲林志穎今（22）早上駕駛白色特斯拉，在桃園市中正北路撞上機車分隔島。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-22 15:06:252022-07-22 15:17:12

林志穎今（22）日上午，駕駛一輛白色特斯拉model x，於桃園市中正北路，因不明原因撞上機車分隔島，車頭短時間內起火燃燒，現場熱心民眾連忙上前救援，將駕駛者與孩子從車內拉出，現場熱心參與救援的民眾也出面還原驚險過程。

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▲林志穎車禍爆血倒地。（圖／翻攝爆廢公社）
▲林志穎車輛撞擊過後，現場熱心民眾協助將傷者拉至車外，而林志穎爆血倒地的畫面也隨之曝光。（圖／翻攝爆廢公社）
有網友於臉書社團分享，自己在新聞上看到林志穎車禍消息後，無意間發現協助救援的是自己朋友，因此立刻打給朋友詢問現場狀況，而在車禍現場的吳先生透露，自己起初是開在林志穎駕駛特斯拉的對向車道，目睹撞擊現場後，立刻下車救出車內傷者。

吳先生表示，自己並未認出駕駛者是林志穎，當下僅是迅速上前將小孩先拉至車外，接著車子就已經開始起火，他立刻回頭將受傷駕駛救出，等到救護車來了以後，便先行離開車禍現場了。

而《NOWnews》記者獨家訪問到目擊證人吳明政先生，他向記者透露，當時他在對向車道看到林志穎駕駛特斯拉自撞，當時車子並未失控，而是直直的撞上分隔島，第一時間他立刻停車在路邊馬上衝往林志穎的特斯拉，隨即也有另一名工人衝去拿滅火器，到現場因為隔熱紙太黑看不到內部，自己又沒有駕駛過特斯拉不知道怎開門，結果副駕的門突然彈開，吳明政看到是小孩後，小孩急忙喊出「快抱我！快抱我」，吳明政第一時間抱下小孩並且將其安置到安全的地方。

▲林志穎
▲紅色箭頭所指之處，為吳先生在救援現場被捕捉之站位。（圖／吳先生提供）
隨後立刻衝向駕駛座營救林志穎，但當時火勢已經偏大，吳先生透露「當時林志穎整個人已經快塞進開車的腳踏墊裡面，如果再不救就會出事」，於是用盡所有力氣想把林志穎救出，但腳卡住，最後工人拿滅火器回來，所有人一起將林志穎拖出，拖出之後林志穎還稍有意識，但臉部腫脹都是血，隨後路人借電話給小孩撥打給媽媽，通知林志穎老婆「不用緊張，小孩以及林志穎都已經救出」。而吳先生也表示「當時情況相當緊急，根本看不出來那是林志穎」。對於網友表示「善人有善報」，吳先生則回應「這是人的本性，我沒有大家想像的這麼偉大」。（編輯：鍾怡婷）

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