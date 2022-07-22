台灣之光！正妹登山「攻頂K2」破世界紀錄：比聖母峰還陡
台灣第一人！知名台灣登山家曾格爾今（22）日在個人社群宣布成功登頂世界第二高峰，俗稱K2的「喬戈里峰」，她興奮表示「這不只是個人的挑戰，更戰勝了人類的極限」，並期許未來繼續攀登，征服更多挑戰，讓台灣站上世界的舞台，消息一出，各路網友也紛紛發表祝賀。
曾格爾上午11點在個人臉書發文，開頭寫道「攻頂成功！台灣人K2首登！世界上最難的高峰－狂暴之山K2，挑戰無氧登頂成功！」她表示，「K2的再次攀登對我來說意義重大，有了上次的失敗經驗，除了心理的障礙外，這次也是爬的戰戰兢兢」過程中她不僅克服比聖母峰還陡峭的坡度，還有種種難複雜的地勢、極低的含氧量，最後一段甚至跪在藍冰上邊哭邊攀爬，最後成功攻頂。
曾格爾也享攀登前心境，表示「原本擔心昨天風大無法攻頂，好險今天天氣好轉，挑戰無氧成功」，她更寫下K2「無氧全球最年輕女性」新紀錄，已經近9個月以來，在世界攀登史所寫下的第3項世界紀錄，曾格爾透露「這除了台灣人首登外，這也是我的第9座高峰」，在未來的4個月，她還有最後5座高峰的目標，喊話「以實際的世界紀錄、以挑戰的精神，讓台灣站上世界的舞台，讓全世界知道來自島國的我們，也有攀登世界之巔的可能！」
事實上，曾格爾目前正在挑戰「14座8000公尺海外攀登」的計畫，透過自身行動，希望是跳脫自我的挑戰外，也能帶動更多人關注、重視登山的安全準備、狀況處理應對等問題；而此次她完成攀登的K2山峰，海拔高度8611公尺，由於位置偏遠及山勢陡峭，也被各國登山者認為是最難攀登的8000公尺以上高峰之一。（編輯：張志浩）