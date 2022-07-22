全聯買紅蘿蔔！主婦開袋驚喊「削完皮了」 知情人抖真相
知名超市「全聯福利中心」裡頭販賣的商品及生鮮食品價格實惠，受到許多主婦的喜愛，近日就有一名網友到全聯購買紅蘿蔔時，回家開袋發現竟早已全部被削皮完畢，讓她驚恐地問「是正常的嗎？」貼文一出，立即有內行人出面解釋：「進口的通常會進機器洗過磨掉外皮」。
該名網友昨（21）日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她表示印象中買過幾次這款紅蘿蔔，都是有帶皮的模樣，不過這次下班買回家，開袋卻發現5根紅蘿蔔已被削完皮，呈現光溜溜的狀態，讓她不解問：「我想請問紅蘿蔔削好皮，是正常的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「這款我只看過帶皮賣的」、「我很喜歡買這個紅蘿蔔，但沒買到過有削皮的耶」、「請支援削皮」、「這個包裝～始終都是有皮的呀…第一次看到已經被廠商削完皮的」、「我之前也是買到這樣，為了預防萬一我又削了一次」、「家庭小精靈削的」。
也有內行網友指出，「削皮通常都算正常啦～削皮通常都是因為冰存過可能有黑點，為了美觀而削皮，也可能是機器滾動清洗時造成破皮的情況」、「進口的都這樣，蘿蔔在機器上滾動清洗時，被機器削掉的，很正常，照吃就對了」、「進口的通常會進機器洗過磨掉外皮」。（編輯：賴禹妡）