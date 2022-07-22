高薪都救不了！新人見「公司1處」吐爆 網認：爛缺前兆
求職時除了追求優渥的薪水，適宜的工作環境也非常重要。有民眾近日到新公司就職，原先一切條件都極其完美，可在同事為她介紹廁所時，她一看裡頭的「慘烈情形」就萌生退意，人資也向她坦承，公司並無另請專業人員，而是由員工自行以一周為間隔進行清掃。
原PO於PTT發文，表示自己剛入職新公司沒幾天，教育訓練期間，人資帶領她參觀公司辦公室的廁所，但該廁所因管線老舊，僅能供人小號，若有便意需額外走出大樓，到外面一處像是流動廁所的地方大號。隔天她突有大號需求，打開大樓外廁所的門後立即傻眼，因為便斗似乎從未被清掃，周圍的地板也布滿大便，嚇得她便意全無，直接離開。
人資表示她自己也覺得不是很衛生，所以早上會先在家上好再來上班，可這讓原PO非常遲疑，萬一生理期來時有緊急需求，那時該如何是好，她詢問「好奇大家能接受，薪水.風氣.辦公環境都還不錯，但廁所不方便的公司嗎？」
絕大多數的網友無法接受「我可能會為了這個離職」、「我的話，如果無法改善應該會離職」、「一週…太噁，這都外包不起不能接受=口=」，認為「老闆故意規劃的吧，這樣員工就不會在上班時間大號偷時間了」。
部分人覺得可以從細節處觀察公司，「連廁所都管理不好的公司能期望什麼」、「不行，還要員工去掃廁所是多窮的公司連這都要省」，表示是「爛缺」的機率極大。有人則詢問原PO「廁所乾淨薪水少2000可以接受嗎？」，「如果其他方面真的很好，我會走去附近的速食店或便利商店借廁所」。 （編輯：李惠婷）