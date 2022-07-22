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好事近了！神準任意門占卜曝　下半年「這樣做」通往好運

▲塔羅牌老師艾菲爾公布了一個任意門占卜，可以得知下半年如何做能找到好運。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾公布了一個任意門占卜，可以得知下半年如何做能找到好運。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-22 16:36:45

2022年早已過了一半，你是否有得到好運呢？或許是你沒找到那把通往好運的鑰匙，對此塔羅牌老師艾菲爾就公布了一個任意門占卜，可以得知下半年如何做能找到好運，請從以下四張任意門圖，你認為哪一張它可以帶領你通往好運呢？ 

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▲（圖／翻攝自臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」）
▲從四張任意門圖，你認為哪一張它可以帶領你通往好運呢？（圖／翻攝自臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」）
A、神秘森林里的木門 

B、空曠大地中的木門 

C、人臉造型的拉門 

D、沙漠夕陽中的門 


【選好看答案】 

答案A、神秘森林里的木門 

好運關鍵：不要害怕改變 

在這下半年之際，其實你很清楚自己必須做出調整，這種轉變跟結束某一個關係有關。而這個巨大的陰影也籠罩你很久了，你好幾次都思考著轉變、與放下的可能性，只是你缺少勇氣，並且脆弱的不想接受事實，但是看看你自己快樂嗎？老師建議你，接受蛻變並試著改變！想轉職就找新工作、想結束一段戀情，就快刀斬亂麻吧，不需猶 豫！天然的虎眼石，帶給你滿滿的勇氣與衝勁，幫你盯著小人，讓他們不敢造次。 

答案B、空曠大地中的木門 

好運關鍵：有自信最美 

在這下半年之際，你的心是脆弱又敏感的，彷彿自己都乏人問津、沒人關心。其實你是很幸運的人，因為下半年有一個人，會意外闖進你的生命中，而且這個關係是長長久久的，並且會深刻的在你心中留下一個難以抹滅的烙印。老師建議你下半年要放寬心，不須擔憂愛情沒著落，只要做好自己、拿出自信，你的感情生活必定是順利美滿的。單身者適合天然的粉晶，打開桃花機緣。 

答案C、人臉造型的拉門 

好運關鍵：冷靜臨危不亂 

在這下半年之際，你對未來是充滿期待的，並希望自己可以獲得想要的一切。回顧過去一路走來的坎坷與跌跌撞撞，在下半年這個時刻，你更懂得冷靜、判斷與選擇。關於愛情、事業、生活與夢想，老師建議你，冷靜看清楚問題再出手，用智慧面對生活的問題，用正向的態度面對上天的考驗，你會發現其實自己可以處理得很好的！通過這一關，你就能得到豐碩的果實。天然的紫水晶開智慧，創造智慧財富。 

答案D、沙漠夕陽中的門 

好運關鍵：開始行動就對了 

在這下半年之際，其實你對未來的事業與生活，是非常熱情的、並且有自己的主張，你很清楚知道自己要追求的，與想實踐的。而你在職場上也累積了一定的經驗與地位，此刻你需要的是別人對你的支持與鼓勵，在下半年這個成功一觸可及的時候，請不要再懷疑自我、或停滯不前。老師建議你，下半年可以落實你的想法、以及計畫開始行動。開運即行動。天然的天河石，增強信心邁向願望目標，開創一番事業。（編輯：賴禹妡）  

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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