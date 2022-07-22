好事近了！神準任意門占卜曝　下半年「這樣做」通往好運

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B、空曠大地中的木門
C、人臉造型的拉門
D、沙漠夕陽中的門
【選好看答案】
答案A、神秘森林里的木門
好運關鍵：不要害怕改變
在這下半年之際，其實你很清楚自己必須做出調整，這種轉變跟結束某一個關係有關。而這個巨大的陰影也籠罩你很久了，你好幾次都思考著轉變、與放下的可能性，只是你缺少勇氣，並且脆弱的不想接受事實，但是看看你自己快樂嗎？老師建議你，接受蛻變並試著改變！想轉職就找新工作、想結束一段戀情，就快刀斬亂麻吧，不需猶 豫！天然的虎眼石，帶給你滿滿的勇氣與衝勁，幫你盯著小人，讓他們不敢造次。
答案B、空曠大地中的木門
好運關鍵：有自信最美
在這下半年之際，你的心是脆弱又敏感的，彷彿自己都乏人問津、沒人關心。其實你是很幸運的人，因為下半年有一個人，會意外闖進你的生命中，而且這個關係是長長久久的，並且會深刻的在你心中留下一個難以抹滅的烙印。老師建議你下半年要放寬心，不須擔憂愛情沒著落，只要做好自己、拿出自信，你的感情生活必定是順利美滿的。單身者適合天然的粉晶，打開桃花機緣。
答案C、人臉造型的拉門
好運關鍵：冷靜臨危不亂
在這下半年之際，你對未來是充滿期待的，並希望自己可以獲得想要的一切。回顧過去一路走來的坎坷與跌跌撞撞，在下半年這個時刻，你更懂得冷靜、判斷與選擇。關於愛情、事業、生活與夢想，老師建議你，冷靜看清楚問題再出手，用智慧面對生活的問題，用正向的態度面對上天的考驗，你會發現其實自己可以處理得很好的！通過這一關，你就能得到豐碩的果實。天然的紫水晶開智慧，創造智慧財富。
答案D、沙漠夕陽中的門
好運關鍵：開始行動就對了
在這下半年之際，其實你對未來的事業與生活，是非常熱情的、並且有自己的主張，你很清楚知道自己要追求的，與想實踐的。而你在職場上也累積了一定的經驗與地位，此刻你需要的是別人對你的支持與鼓勵，在下半年這個成功一觸可及的時候，請不要再懷疑自我、或停滯不前。老師建議你，下半年可以落實你的想法、以及計畫開始行動。開運即行動。天然的天河石，增強信心邁向願望目標，開創一番事業。（編輯：賴禹妡）
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