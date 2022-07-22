林志穎自撞火燒車！醫師教「救命3關鍵」：高溫達1500度

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翁梓華特別提供美國Arrive alive所建議的，「火燒車轎車脫困簡化版」請大家務必熟記：
（一）立即熄火、開門開窗：如果遇到火燒車應立即馬上熄火，並靠往路邊，火燒車最怕的就是引發引擎「回火」，嚴重者可能會一路讓火直接燒往油箱，因此首要目標就是立即熄火，而開門開窗主要是因為如果車窗緊閉，車內的氧氣基本上幾秒鐘就消耗完了，立即開窗，可以爭取逃生機會。
（二）拿衣物保護身體進行脫困：火燒車現場每分每秒都很寶貴，車禍的瞬間，車體各處可能瞬間產生高溫，讓你連推開車門都有困難，這時候，要想辦法用身上的衣物包著手後進行脫困，如直接敲擊破碎車窗或是想辦法開門。
（三）迅速離開燃燒車體維持至少30公尺遠：火燒車請不要圍觀！火燒車最常見主要分成「引擎燃燒」與「油箱燃燒」，任一燃燒點都可能延燒到另一個點產生「爆炸」，根據美國指標建議，至少要維持30公尺以上的距離會比較安全，避免後續爆炸可能導致的傷害。
以上三點是火燒車脫困的關鍵重點，後續才是報警、找救護車消防車來施救滅火。
翁梓華表示，與汽油車相比，電動車火燒車對於人體的傷害不相上下，甚至還會更嚴重些。根據美國消防局統計指出，火燒車大約佔了總火災的16%左右，儘管佔比不高，這類的車禍嚴重程度都相當高。
除了車禍導致的創傷之外，火燒車可以讓局部環境瞬間達到將近攝氏1000度，若是電動車的火燒車，更需要考量到鋰電池化學液體外漏燃燒甚至可能將近1500度，再加上濃煙所造成的嗆傷與大範圍燒燙傷也是重要致死原因！
根據一篇發表於2013年瑞典的論文統計指出，火燒車致死原因大約2/3來自於車禍當下的撞擊創傷，但另外有1/3的人死亡原因來自於「火」，如果細看「火」所造成的死亡，統計數據如下：
- 75%死於大範圍燒燙傷
- 18%死於嗆傷與大範圍燒燙傷
- 5%死於嗆傷
- 2%死於嗆傷同時併用藥物（安眠藥）
最後，翁梓華也喊話「在死亡面前，我們每個人都是平等的，對急診醫師來說，風險不可怕，最可怕的是你完全不知道怎麼處理的風險！火燒車關鍵，期望能多幫助到這個世界的多一個人」。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲臉書粉絲團《急診柯南．翁梓華醫師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】