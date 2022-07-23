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狹路相逢怎麼辦？直擊日本人「用拳頭解決」：和平的世界

▲日本有網友分享，他在狹路會車時和對方用猜拳解決，掀起數十萬名網友討論。（圖／@YamaMoto推特）
▲日本有網友分享，他在狹路會車時和對方用猜拳解決，掀起數十萬名網友討論。（圖／@YamaMoto推特）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 10:03:43

開車上路最怕遇到狹路會車的尷尬局面，到底誰該讓誰？誰該倒車？都讓雙方駕駛非常困擾，而且還會造成塞車。對此，日本網路就瘋傳一段畫面，顯示他們是如何用「拳頭」來解決的，結果立刻湧入上萬名網友按讚轉傳，「真是個和平的世界。」

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日本推特網友@YamaMoto3700日前PO出一段影片，直呼「今天早上的猜拳大戰，這是一個美妙又和平的解決方法！」可以看到在一條狹窄的道路上，明顯只能有一輛車可以通過，怎料，原PO就好巧不巧遇到對向來車，雙方先是互相注視後再緩緩靠近，結果下一秒竟然隔著擋風玻璃猜拳。

▲日本人狹路會車用拳頭解決。（圖／@YamaMoto推特）
▲對向的大叔駕駛以「剪刀」落敗，最後邊笑邊倒車讓路。（圖／@YamaMoto推特）
最終結果以原PO的「石頭大勝剪刀」，對向駕駛也馬上倒車乖乖讓位，也讓原PO忍不住笑出聲，再最後會車時也不忘親切的感謝對方「啊哩啊逗！」

貼文立刻吸引數十萬名網友按讚轉傳，大家紛紛留言「這也太可愛了」、「和平的世界」、「對方是個可愛又親切的大叔」、「我希望全世界都是這樣」、「猜拳應被列為義務教育才對」。

該段影片也被台灣臉書社團「記者爆料網」轉貼，台灣的網友則表示「太棒了! 好文明！」「這如果發生在台灣可能棒球隊出動了」、「有時想靠拳頭也不行啊~例如遇到車上有四個平頭哥時」、「江湖手勢，很難懂」、「在台灣　連車都被推下水溝」。（編輯：詹鎰睿）


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