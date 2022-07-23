「2電器」換變頻！他省電無感虧大了　網曝關鍵：更耗電

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沒想到朋友將兩款耗電巨獸的電器換成變頻後，發現電費根本沒什麼差，還把原本好好的冰箱及洗衣機送給回收，根本就是虧大了，這讓原PO傻眼問：「請問友人都換了新的變頻電器，為何電費會差不多，沒省到電費的原因是為什麼？」
貼文曝光後，知情網友紛紛留言解答，「在同樣的效率等級下，變頻和定頻只差在啟動電流，如果舊的定頻機器效率比變頻機器還高，那當然省不了多少電」、「冰箱是小空間，吃隔熱能力，機體的隔熱能力越強，越省電，變頻只能提升控溫能力，洗衣機洗一次只運作幾十分鐘，變頻省不到什麼電，省不省是『比較』出來的，和不省電的比，就很省，和很省電的比就看不出來」、「如果都維持高頻運轉，就不會省到電，變頻最大優勢是恆溫維持時的低頻運轉，若使用環境無法達到此要求，則耗電量差異很難看出來，冰箱也是一樣，讓冰箱內溫度維持恆定，減少變化量（例如頻繁開關門或放仍有溫度的食材進去），達到恆溫低頻運轉後，才會有明顯省電效果」。
也有網友指出，「相同環境因素下，當然是使用者習慣的問題，如果把變頻冷氣當舊冷氣在使用，白天開2小時出門就關掉、門窗打開，晚上半夜還訂時3個小時.會涼就關掉，這樣根本只是更耗電」。（編輯：賴禹妡）