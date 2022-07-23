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「2電器」換變頻！他省電無感虧大了　網曝關鍵：更耗電

▲一名網友的朋友發現，他將家中的冰箱及洗衣機換成變頻後，電費差異根本就無感，還砸大筆錢買新機，讓他覺得虧大了。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友的朋友發現，他將家中的冰箱及洗衣機換成變頻後，電費差異根本就無感，還砸大筆錢買新機，讓他覺得虧大了。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 10:24:12

大家都知道變頻冷氣比定頻冷氣還要省電，不過就有一名網友的朋友發現，他將家中的冰箱及洗衣機換成變頻後，電費差異根本就無感，還砸大筆錢買新機，讓他覺得虧大了，貼文曝光後，立即有內行人點出關鍵：「在同樣的效率等級下，變頻和定頻只差在啟動電流，如果舊的定頻機器效率比變頻機器還高，那當然省不了多少電！」 

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該名網友在「mobile01」中貼文，他表示朋友有兩間房子，一間是和老婆小孩住，另一間則是和爸媽住，兩間的冰箱及洗衣機都是使用超過20年的老電器，原PO就建議朋友可以趁整修其中一間房子時，將這兩種電器換成省電變頻，如此一來電費一定能省很多。 

沒想到朋友將兩款耗電巨獸的電器換成變頻後，發現電費根本沒什麼差，還把原本好好的冰箱及洗衣機送給回收，根本就是虧大了，這讓原PO傻眼問：「請問友人都換了新的變頻電器，為何電費會差不多，沒省到電費的原因是為什麼？」 

▲日常生活中，洗衣機是我們不可或缺的家電之一，但你真的會正確使用洗衣機嗎？（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友的朋友發現，他將家中的冰箱及洗衣機換成變頻後，電費差異根本就無感，還砸大筆錢買新機，讓他覺得虧大了。（示意圖／取自pixabay）
貼文曝光後，知情網友紛紛留言解答，「在同樣的效率等級下，變頻和定頻只差在啟動電流，如果舊的定頻機器效率比變頻機器還高，那當然省不了多少電」、「冰箱是小空間，吃隔熱能力，機體的隔熱能力越強，越省電，變頻只能提升控溫能力，洗衣機洗一次只運作幾十分鐘，變頻省不到什麼電，省不省是『比較』出來的，和不省電的比，就很省，和很省電的比就看不出來」、「如果都維持高頻運轉，就不會省到電，變頻最大優勢是恆溫維持時的低頻運轉，若使用環境無法達到此要求，則耗電量差異很難看出來，冰箱也是一樣，讓冰箱內溫度維持恆定，減少變化量（例如頻繁開關門或放仍有溫度的食材進去），達到恆溫低頻運轉後，才會有明顯省電效果」。 

也有網友指出，「相同環境因素下，當然是使用者習慣的問題，如果把變頻冷氣當舊冷氣在使用，白天開2小時出門就關掉、門窗打開，晚上半夜還訂時3個小時.會涼就關掉，這樣根本只是更耗電」。（編輯：賴禹妡） 

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