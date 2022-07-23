外送員見大火衝進屋！「抱女童2F跳下」 英勇畫面震撼網
美國日前發生一起火警，5位孩童差點命喪火窟，所幸一位外送員撞見出手相救，奮不顧身衝進火場，甚至徒手抱起6歲女童從2樓一躍而下，雖然最後自己嚴重嗆傷、受傷，但他卻成了美國網友們口中的英雄，畫面曝光後也讓所有人感到敬佩。
據外媒報導，美國印第安納州於當地時間11日發生一起民宅火警，25歲的披薩外送員Nicholas Bostic剛好路過，由於身上沒有手機，他馬上停車並趕緊跑到屋子面前大喊「失火了！」才陸續有4名年紀介於1至18歲的小孩子逃出，孩子們也告訴他，他們原本是在睡覺，是後來聽到Bostic的聲音才醒來。
不過危機尚未解除，孩子們更透露還有位年僅6歲的妹妹被困在屋內，Bostic想都沒想就衝進火場上二樓找人，後來依循哭聲才在一樓找到孩子。Bostic回憶，當下濃煙大到無法看見大門位置，只好返回二樓把窗戶打破後就直接跳下來，最後5位孩子全數平安獲救，但Bostic自己卻因為吸入大量濃煙嗆傷，手也因為打破玻璃受傷。
Bostic的英勇事蹟曝光後，也感動不少網友，紛紛發起募款讚揚Bostic是位不折不扣的英雄。據了解，募款至少超過15萬5千元的美金。Bostic出院後更獲得當地消防弟兄的表揚、以及屋主一家人登門道謝，原來當天是男女主人外出約會，孩子們則邀請朋友到家中過夜，卻沒想到會發生火災，所幸大家都平安無事。（編輯：詹鎰睿）