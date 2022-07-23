夜市鹹水雞也能插隊？他見「特權女」身分氣炸：還我雞腿
夜市攤商生存不容易，除了要顧及客人感受以外，還得任由管委會的任性要求？日前一名網友表示，他從汐止特別殺到桃園某夜市要來吃鹹水雞，結果卻被一位女子插隊買走雞腿，直到詢問老闆後，才得到如此無奈的回應，「那是管委會的人」。
臉書社團「爆怨公社」，一名網友PO文表示，當天他心血來潮想吃桃園某間夜市的鹹水雞，於是就從汐止開1小時的車程來買，怎料，排隊一半就被1位女子喊聲「借過！」這讓她相當錯愕，「覺得很沒禮貌，但想說可能是我擋到攤販的人進去吧，就讓開讓她進去，然後她直接對老闆點餐？」更把原PO辛苦排隊的雞腿拿走。
原PO表示，直到問了一下老闆才知道，原來對方是管委會的人，不禁痛批「啊所以管委會就可以插隊了是嗎？我當場沒為難老闆因為他還需要生存，不希望他被為難。但請問桃園ＸＸ夜市管委會的女士就有權利插隊先點餐嗎？」
貼文一出，網友紛紛狠酸「你有看過管理室裡面的人都是什麼人嗎？他門身上都是藝術品！」「就特權，沒啥好說。這社會多的是特權的現實」、「你當下可以去管委會投訴，叫他們還妳雞腿」、「小咖吧！管委會還要自己走過去買」、「在夜市擺攤很常這樣，為了拉關係這些在夜市還蠻常見的」。（編輯：詹鎰睿）