COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

夜市鹹水雞也能插隊？他見「特權女」身分氣炸：還我雞腿

▲有網友抱怨，買個鹹水雞都被無條件插隊拿走雞腿，結果對方竟然夜市管委會的人。（圖／爆怨公社）
▲有網友抱怨，買個鹹水雞都被無條件插隊拿走雞腿，結果對方竟然夜市管委會的人。（圖／爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 12:00:50

夜市攤商生存不容易，除了要顧及客人感受以外，還得任由管委會的任性要求？日前一名網友表示，他從汐止特別殺到桃園某夜市要來吃鹹水雞，結果卻被一位女子插隊買走雞腿，直到詢問老闆後，才得到如此無奈的回應，「那是管委會的人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團「爆怨公社」，一名網友PO文表示，當天他心血來潮想吃桃園某間夜市的鹹水雞，於是就從汐止開1小時的車程來買，怎料，排隊一半就被1位女子喊聲「借過！」這讓她相當錯愕，「覺得很沒禮貌，但想說可能是我擋到攤販的人進去吧，就讓開讓她進去，然後她直接對老闆點餐？」更把原PO辛苦排隊的雞腿拿走。

▲有網友抱怨，買個鹹水雞都被無條件插隊，拿走雞腿。（圖／爆怨公社）
▲原PO也形容，鹹水雞老闆當下也很無奈。（圖／爆怨公社）
原PO表示，直到問了一下老闆才知道，原來對方是管委會的人，不禁痛批「啊所以管委會就可以插隊了是嗎？我當場沒為難老闆因為他還需要生存，不希望他被為難。但請問桃園ＸＸ夜市管委會的女士就有權利插隊先點餐嗎？」

貼文一出，網友紛紛狠酸「你有看過管理室裡面的人都是什麼人嗎？他門身上都是藝術品！」「就特權，沒啥好說。這社會多的是特權的現實」、「你當下可以去管委會投訴，叫他們還妳雞腿」、「小咖吧！管委會還要自己走過去買」、「在夜市擺攤很常這樣，為了拉關係這些在夜市還蠻常見的」。（編輯：詹鎰睿）

5人逛夜市狂噴2000多元！網見「1行程」笑了：這很正常吧

衝台南只逛花園夜市算外行！隱藏規則曝光：不必再人擠人

台北夜市好無聊！他揭「2大致命傷」獲網認同：真的有感

夜市牛排「童年神品」免費吃爆！內行喊沒絕跡：現在還有

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.77%19.23%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀