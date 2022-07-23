蔡瑞雪拍美照！路人1要求她傻眼 百萬YTR也嘆：一堆這種
「北一女神」蔡瑞雪近年除了參與許多戲劇和電視節目演出外，也跨足網路界擔任YouTuber，至今頻道也有33萬多追蹤，擄獲不少粉絲，而近日飛往南韓的她，昨（22）日在社群分享生活照，卻提及自己在餐廳拍照後被後桌客人要求「刪除」，貼文也引起網友熱議。
蔡瑞雪22日在IG分享一系列3張用餐日常照，只見她放下一頭長髮，並用左手托腮，不僅露出完美的鵝蛋臉，甜美笑容也相當迷人，第二張更是朝向食物嘟嘴賣萌，能美能可愛的形象讓粉絲們大飽眼福；不過蔡瑞雪卻在貼文中寫道「拍完這張照片後，後面桌的韓國小姊姊讓我把照片刪了，說拍到她，我表示沒有拍到妳呀，你們遇到這種情況會說什麼？」
貼文曝光後，網友們除了紛紛稱讚蔡瑞雪的美貌外，也紛紛留言聲援「在哪裡？真沒看到拍到啊」、「確實沒拍到啊，怎麼了嗎」、「人家只是想看妳拍的照片啦」；不過也有人直言「其實日韓他們國家對『肖像權』是非常的保護，所以路人只要感覺被拍到，都會直接請拍的人刪掉，這點和台灣很不一樣」。
除了粉絲們的提醒外，部落客唐葳也現身留言表示「真的！韓國真的會這樣，他們還會很生氣，但是根本沒拍到他」，而YouTube頻道擁有120萬訂閱的愛莉莎莎更是直言「完全懂，韓國一堆這種」。（編輯：張志浩）