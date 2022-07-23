COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

小玉換臉遭判刑稱「不認識受害人」！女神氣炸：絕不撤告

▲閃亮亮轉發IG限動，痛批小玉「把我們當什麼？絕不和解，絕不撤告！」（圖／翻攝蕭芷渲IG限動）
▲閃亮亮轉發IG限動，痛批小玉「把我們當什麼？絕不和解，絕不撤告！」（圖／翻攝蕭芷渲IG限動）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 13:43:40

網紅「小玉」朱玉宸因涉嫌以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，製作多位名藝人的色情影片上網販售，包含立委高嘉瑜、市議員黃捷、雞排妹鄭家純等多位女星、YouTuber都受害，遭新北地院宣判處以5年6個月徒刑，而小玉不僅在法庭上認罪，更聲稱與被害人並不相識。對此，網紅奎丁、蕭芷渲（閃亮亮）都無法接受，強調「絕不和解，絕不撤告」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧這起事件，朱玉宸和莊姓助手是取材現成的A片片段，然後將片中女優臉孔換成知名女性容貌，受害者高達119人，以知名藝人、網紅、直播主居多，並在推特（Twitter）、Telegram成立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，以註冊會員的方式銷售，獲利1338萬餘元。而受害的119人當中有83人提告。

朱玉宸也在法庭上認罪，除了兩度對被害人道歉以外，更聲稱自己有做反省，且多名被害人也對朱男提出附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等。辯護人則請求審判長審酌，被告坦承犯行，且銷毀資料，資料沒有蔓延，另外「被告與被害人並不相識」而是會員要求，才會利用Deepfake深偽技術做影片，「別人也可能會用」，因受害人數眾多，無法一一道歉，盼審判長能從輕量刑。

最終新北地院於21日宣判，依個資法119罪處朱玉宸5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，均可易科罰金，全案可上訴。

▲閃亮亮轉發奎丁的動態，痛批小玉「我們絕不和解，絕不撤告！」（圖／翻攝蕭芷渲IG限動）
▲21日，蕭芷渲轉發奎丁的動態，痛批小玉「我們絕不和解，絕不撤告！」（圖／翻攝蕭芷渲IG限動）
對此，受害的網紅奎丁就在IG限動上針對「被告與被害人並不相識」質疑：「沒有蔓延？並不相識？」；另一位網紅蕭芷渲（閃亮亮）也轉發動態痛批：「朱先生真的太扯，把我們當什麼？絕不和解，絕不撤告！」。

另外，對於這樣的判決，立委高嘉瑜也無法接受，認為「判刑過輕」，因此她也積極推動修法，希望像這樣技術所衍伸的犯罪行為，能夠趕快遏止。不管是關於變臉色情影片，或是關於國安、金融犯罪議題，都可能涉及到DeepFake，所修法進度一定要快。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

小玉售「換臉謎片」牟利遭判5年半過輕？新北地院曝理由

名人淪換臉A片主角！網紅小玉海削1300多萬　遭判5年6月

反骨正妹慘變小玉「變臉A片主角」！她出庭手比賠償金額

閃亮亮突發布重大聲明！「接下來的路交給妳」　萬人朝聖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.77%19.23%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀