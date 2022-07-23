小玉換臉遭判刑稱「不認識受害人」！女神氣炸：絕不撤告

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朱玉宸也在法庭上認罪，除了兩度對被害人道歉以外，更聲稱自己有做反省，且多名被害人也對朱男提出附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等。辯護人則請求審判長審酌，被告坦承犯行，且銷毀資料，資料沒有蔓延，另外「被告與被害人並不相識」而是會員要求，才會利用Deepfake深偽技術做影片，「別人也可能會用」，因受害人數眾多，無法一一道歉，盼審判長能從輕量刑。
最終新北地院於21日宣判，依個資法119罪處朱玉宸5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，均可易科罰金，全案可上訴。
對此，受害的網紅奎丁就在IG限動上針對「被告與被害人並不相識」質疑：「沒有蔓延？並不相識？」；另一位網紅蕭芷渲（閃亮亮）也轉發動態痛批：「朱先生真的太扯，把我們當什麼？絕不和解，絕不撤告！」。
另外，對於這樣的判決，立委高嘉瑜也無法接受，認為「判刑過輕」，因此她也積極推動修法，希望像這樣技術所衍伸的犯罪行為，能夠趕快遏止。不管是關於變臉色情影片，或是關於國安、金融犯罪議題，都可能涉及到DeepFake，所修法進度一定要快。（編輯：詹鎰睿）
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