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女友絲襪「濕濕的」脫了！忘在學長家床上　他一聽臉綠爆

▲一名男網友近日在網路上分享，他帶著女友和學長聚會時，結束發現女友的絲襪竟掉在學長家床上。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名男網友近日在網路上分享，他帶著女友和學長聚會時，結束發現女友的絲襪竟掉在學長家床上。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 13:53:52

「覺得哪裡不對勁，怪怪的，卻又說不上來」一名男網友近日在網路上分享，他帶著女友和學長聚會時，結束發現女友的絲襪竟掉在學長家床上，讓他不禁心裡感到奇怪，卻又不知道該如何懷疑起，貼文一出，網友全同情留言：「過陣子你女友會覺得你不長進、幼稚、沒安全感，看你各種不順眼，然後就⋯不說了幫QQ」 

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該名網友在PTT貼文，他以「女友的絲襪忘在學長家？」為題，表示女友和學長都是大學時期的好友兼戰友，無論是社團活動、系上活動又或是期中期末考，三人都是扮演互相扶持與協助的角色，而學長近期剛成立自己的事務所，興高采烈的邀請他和女友到家裡喝酒慶祝，女友了表示禮貌，還特地穿了最近新買的絲襪去學長家拜訪。 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲一名男網友近日在網路上分享，他帶著女友和學長聚會時，結束發現女友的絲襪竟掉在學長家床上。（圖／翻攝自PTT）
而原PO也帶了一支珍藏多年的紅酒要和學長分享，不過3人在慶祝過後，他因酒量不好不勝酒力倒地，剩下學長和女友繼續喝，等到聚會結束，學長送他們到捷運站時，原PO突然發現女友的絲襪沒穿在身上，便隨口問「妳的絲襪怎麼脫掉了啊？」女友則回「學長家就算開冷氣還是很悶熱，濕濕的包住很不舒服，所以就脫掉了，但後來喝開就不小心放在學長房間的床上就忘了拿回來了」，這讓原PO不禁感到奇怪：「覺得哪裡不對勁，怪怪的，卻又說不上來，請問各位這樣正常嗎？」 

貼文一出，網友紛紛同情留言，「過陣子你女友會覺得你不長進、幼稚、沒安全感，看你各種不順眼，然後就⋯不說了幫QQ」、「你先問問你自己，如果你新穿的襪子留在學妹床上，你女友會？」、「帽子歪了」、「被學長撕掉啦，這就是你想知道的答案」、「就暫時兩三個月別相信孩子是你的囉」。（編輯：賴禹妡） 

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