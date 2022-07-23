來一客泡麵撕開驚見「中獎畫面」！老饕眼睛全亮：太幸運
泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，而近日一名網友分享，他在將來一客泡麵包裝撕開時，意外目睹「中獎畫面」，拍照PO網後吸引上萬人朝聖，眾人紛紛驚呼「太幸運」、「這輩子運氣用光了」。
這位網友在臉書社團「爆廢公社」發文，簡短寫下「第一次看到這麼大的」，只見文內附照中，他的碗裝泡麵上方包裝撕開後，裡頭配料驚見一塊「外型特殊的蝦子」，和旁邊的蝦子比起來，它明顯大上許多，原PO見狀也感到哭笑不得。
貼文一出經爆料公社轉發後，短時間就已超過萬人按讚朝聖，紛紛回應「哇賺爛了」、「這真的有夠蝦的」、「泡完之後的大小才是重點哈哈」、「可以去買樂透了啦」、「好像一直都有大隻的蝦，但總是別人遇到」、「根本中泡麵樂透」、「有這隻，完全回本了」。
此外，不少網友也爭相猜測，「是統一鮮蝦麵嗎」、「來一客龍蝦海鮮嗎」、「這是來一客吧，好猛」，而原PO也親自在留言區回覆表示，「來一客沒錯唷！太巨大了！共有3隻，2隻嬰兒、1隻阿祖哈哈」。
而針對來一客泡麵，《NOWnews》日前也報導過，許多網友認為來一客泡菜「真的封神，CP值超高」，更不吝嗇分享「全新吃法」，包括「打一顆蛋，蓋保鮮膜，放微波爐加熱1-2分鐘，超好吃！但我還會多加起司片或乳酪絲」。（編輯：張志浩）