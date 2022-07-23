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生日被帶去「男模會館」初體驗！她玩2小曝心聲：好無聊

▲生日被帶去男模會館初體驗，她玩2小曝心聲：「好無聊」。（示意圖／photoAC）
▲生日被帶去男模會館初體驗，她玩2小曝心聲：「好無聊」。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 17:13:19

每一年過生日前，最期待的就是家人、朋友會怎麼幫自己慶祝，有網友表示，同學為幫自己慶生，竟帶著她到男模會館「見世面」，遠距離的男友聽聞後相當擔心，提醒她務必保持適當距離，最後仍讓他正常出席，可玩下來兩個小時後，她的感想卻是「無聊到快睡著」。

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原PO於Dcard中發文，表示今年生日，同學們為她規劃一場「男模會館初體驗」的活動，稱要帶其去「見見世面」，原PO男友得知此消息後相當擔心，提醒不能碰酒，但也沒有武斷規定不能去，於是當天她坐在位置上不喝酒，僅吃吃水果，為了不做出對不起男友的舉動，原PO也與裡頭的男生保持距離，聽她們唱歌、玩骰子，就這樣玩了兩個小時，她最後竟無聊到快睡著。

▲（示意圖／Pixabay）
▲原PO被同學帶到男模會館慶祝生日。（示意圖／Pixabay）
該篇文章引起不少男、女生的怒火，認為原PO不應在非單身的情況下去男模會館，對現任男友非常不尊重「我是男友一定很討厭你跟這群朋友往來，下次找人帶我去酒店慶生」、「有這群朋友早晚跟男友分手」、「跟去酒店有什麼差別嗎」、「希望到時候你男友生日他朋友帶他去戰酒店妳不要上來抱怨」、「將心比心吧！要是男女對調一定被罵翻，這種朋友我寧願不要」。

有些人則聚焦在原PO感到無聊身上，認為這群朋友並未替她著想，似乎僅是以她生日為理由做瘋狂的事「如果我生日是帶我到我根本沒興趣的地方慶生，我會直接走人欸」、「生日有這麼多方式可以慶祝，偏偏挑這種沒品味的== 你朋友是自己想去吧」。 （編輯：李惠婷） 

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