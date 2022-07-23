首進味全龍主場就愛上！「小龍女」讓他暈船：想多看幾次
味全龍新的主場新竹棒球場，在昨（22）日正式開戰，現場共吸引萬位球迷共襄盛舉，場面非常盛大，成為近期中職最熱門的話題焦點。對此，一位網友就分享他的球場初體驗，結果就被其中一位小龍女啦啦隊深深吸引，也讓他忍不住詢問大家是誰，結果球迷們一眼就認出來，狂讚「真的超敬業」。
網路論壇PTT-WCDragons板，一名網友就PO文分享初次進場的心得文「被小龍女圈粉！」他表示，今年是他第一次進味全龍主場，有幸坐在不錯的位置，結果看啦啦隊的應援時，就直接被一邊賣力舞蹈、一邊喊口號的小龍女圈粉，也讓他忍不住拍下照片大讚「想知道這是哪一位成員，最喜歡這種真心賣力應援的啦啦隊，讓人不禁會想跟著起身應援，今天新竹球場的體驗還不錯，有機會想再多進幾次場。」
結果貼文曝光後，大家一眼就認小龍女正妹身分，紛紛狂讚「應該是馬妹」、「馬妹ig跳舞給推薦給你」、「馬妹也是非常認真的之一」、「馬妹小可愛<3」、「真的喊得很用力，有夠敬業」、「你發現龍女的魅力了」、「包子總裁跟美術老師也很大聲，現場認證過」、「看到關於應援音量我前三個猜的就是琪琪、馬妹、米奇」。
事實上，馬妹目前是味全龍啦啦隊《Dragon Beauties》的成員之一，過去也曾擔任統一獅啦啦隊Uni Girls的成員，休息1年後才重回職棒啦啦隊。馬妹最大特色就是應援非常大聲，而且和球迷、粉絲的互動超頻繁，可是最親民的啦啦隊女孩之一，隨著味全龍的話題不斷，馬妹的人氣也越來越高。（編輯：詹鎰睿）