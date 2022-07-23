爸簽聯絡簿自創藝名！「2動作」老婆招架不住：別丟臉阿
一名媽媽無奈分享，平時兒子聯絡簿都是由她來簽明，這兩天改由老公幫忙，沒想到他用創意滿分的奇招，讓媽媽招架不住直喊「就算老師很漂亮，也不要這樣丟臉阿！」原來老公不僅在聯絡簿上簽上「Orange kiss阿不得華」，更直接貼上自己的大頭照。
一名媽媽於臉書社團《爆廢公社》逗趣分享，自己這兩天請老公代簽聯絡簿「我就知道，請他簽絕對不會正經」，仔細一看，原PO老公一天在簽名處寫下「Orange kiss阿不得華」；另一天則是直接貼上自己的大頭貼照。
原PO也在留言區解釋，老公都以「鼓山劉德華」自稱，因兒子老師特別喜歡日本男子團體《Orange kiss》的成員阿部亮平，因此老公才會創意簽下「Orange kiss阿不得華」。
後續老師也搞笑以「烏龍派出所受理案件證明單」回應，控訴原PO老公抹黑自己的偶像，並且貼了一張讓人不舒服的照片，讓原PO招架不住直呼「我正在思考，待會去接小孩應該怎麼面對老師」。
貼文曝光，網友紛紛笑喊「你先生好幽默有趣，平常應該很搞笑」、「有這種老公，生活一點也不無聊」、「貼頭貼這招我覺得很強」、「要罰老公跪榴槤啦！居然為了搭訕老師去查老師的偶像」、「當自己的聯絡簿在經營」、「老公是不是想去睡公園」。（編輯：鍾怡婷）