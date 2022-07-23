獨／對小玉絕不撤告！紅豆餅女神曝心聲：多少人掀我傷疤
網紅「小玉」朱玉宸，因過去涉嫌以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，造成上百位女星、名人、甚至YouTuber無辜接連受害，此案在21日才遭到新北地院宣判處以5年6個月徒刑。不過，小玉卻在庭上聲稱與被害人並不相識，引發爭議。對此，蕭芷渲（閃亮亮）則向《NOWnews》強調「絕不和解、絕不撤告，他不會懂我的心情！」
蕭芷渲向《NOWnews》記者表示，對小玉她是絕對不會撤告的：「絕不和解，絕不撤告，他不會懂我的心情，曾經影片外流留下的傷害已經很重了，弄了換臉後又有多少人掀我的傷疤？他永遠都不會知道的，還有他不懂的尊重人，那也不配得到我們這些受害者的尊重。」最後蕭芷渲更強調：「這次我會踩得很硬，多少賠償金都不可能和解」。
回顧整起事件，在2020年7月的通訊軟體Telegram就開始出現「台灣網紅挖面」的社團，並強調可透過付費來觀看換臉A片。此事先是被YouTuber奎丁爆料後才引起警方注意，後續才抓到小玉是背後主謀，不法獲利共1338萬餘元，被害人多達119位，包括立委高嘉瑜、議員黃捷等多位名人、女星、網紅、YouTuber。
21日新北地院也對小玉以及莊姓共犯做出判決，依個資法119罪分別處以朱玉宸5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，均可易科罰金，全案可上訴。
不過，朱玉宸雖然在法庭上認罪道歉以外，其辯護則因被告坦承犯行，且銷毀資料，資料也沒有蔓延，以及「被告與被害人並不相識」而是會員要求，才會利用Deepfake深偽技術做影片，還有受害人數眾多，無法一一道歉等，盼審判長能從輕量刑。就是因為這句話，才會讓奎丁、蕭芷渲等人無法接受，堅持不撤告、不和解。（編輯：詹鎰睿）