捷運上「地雷行為」超級討厭！釣苦主崩潰+1：根本是災難

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原PO接著說，巔峰時段的板南線「根本是災難」，「而且現在天氣熱到X北，你那熱呼濕透的背直接貼在我手上，完全是最大的災難，不要再給我靠在桿子上，有手就好好抓吊環」。
貼文一出，釣出不少苦主，「通常是尖峰時間沒位置坐的時候，我也遇過，明明不只我還有其他人抓桿子，但是就是會有人整個貼上來，真的不懂耶」、「離峰時段就算了，明明一堆人都沒地方抓了還硬要靠是怎樣」、「就是有人很愛靠著當大家都不用握欸，無心很累都有可能，但我想身體還是能意識到我靠的是桿子不是車廂牆壁，所以適當調整自己狀態不給他人造成困擾就很重要了」。
但也有網友表示，「對不起啦，我不是故意的，不要再罵我了」、「無意識的吧，可能太累了，我有時候也會不小心忘記嗚嗚嗚」、「你好笑欸，那根就是拿來靠的啊不然拿來抓嗎？」、「我覺得可能是被疫情影響到了，我週遭朋友他們現在上捷運，不敢抓吊環和桿子，寧可靠著，回家換衣服.....」。
對此，原PO也更新回應，強調自己在意的點是「我的手都還放在上面就貼上來，要不是他碰到我的手，我根本不想管桿子是不是拿來靠的」，且有些人說可能是因為通勤累，沒太多心思去照看這些事，「那我覺得這些人的反應應該是感覺到背後有手，會下意識地彈開，而不是像我遇到的人緊緊貼在桿子上，我還要很用力才能抽出來，至於那些說我是道德勒索的人，我就想問：『這算不上道德吧？』頂多是些小禮貌／小規矩，如果連這種小事都看成道德，那你過得真的有點辛苦」。（編輯：郭佩蓉）
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