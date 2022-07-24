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「世新女神」穿透明比基尼喝奶茶！粉絲全暈了：已經太甜

▲「世新女神」黃琳昨（23）日在IG發出自己穿著「透明比基尼」在泳池旁邊喝奶茶邊秀好身材的影片，讓網友全暈了。（圖／翻攝自IG＠lovelynnboo）
▲「世新女神」黃琳昨（23）日在IG發出自己穿著「透明比基尼」在泳池旁邊喝奶茶邊秀好身材的影片，讓網友全暈了。（圖／翻攝自IG＠lovelynnboo）

編輯中心/綜合報導

2022-07-24 14:58:59

有「兇版Angelababy」、「世新女神」之稱的網美黃琳，在讀大學的時候就頗有名氣，不僅擁有巴掌小臉、精緻五官，還有歐美大胸細腰翹臀的超狂身材，她昨（23）日PO出自己穿著「透明比基尼」在泳池旁邊喝奶茶邊秀好身材的影片，讓網友全暈了「已經太甜」、「辣到爆」。

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▲黃琳美貌懾人，宛如真人芭比。（圖／黃琳IG）
▲黃琳美貌懾人，宛如真人芭比。（圖／黃琳IG）
黃琳23日在IG發出在泳池邊喝奶茶的影片，而仔細看，她身上的黑色比基尼中間竟然是「透明的」，還只靠一條黑色的線撐著；而泳褲中間也有一小截是透明的，側邊綁繩則自然地落下，轉過身，白皙美腿和翹臀更是讓人大飽眼福，好身材一覽無遺。

▲「世新女神」黃琳發出自己穿著「透明比基尼」在泳池旁邊喝奶茶邊秀好身材的影片，讓網友全暈了。（圖／翻攝自IG＠lovelynnboo）
▲「世新女神」黃琳發出自己穿著「透明比基尼」在泳池旁邊喝奶茶邊秀好身材的影片，讓網友全暈了。（圖／翻攝自IG＠lovelynnboo）
她在影片中也拿著奶茶當道具，除了性感喝奶茶以外，還時不時咬著吸管，對鏡頭放電，並在文內表示「我的奶茶忘記加糖了，你可以笑一個嗎」。

▲「世新女神」黃琳發出自己穿著「透明比基尼」在泳池旁邊喝奶茶邊秀好身材的影片，讓網友全暈了。（圖／翻攝自IG＠lovelynnboo）
▲「世新女神」黃琳發出自己穿著「透明比基尼」在泳池旁邊喝奶茶邊秀好身材的影片，讓網友全暈了。（圖／翻攝自IG＠lovelynnboo）
影片一出，超過18萬名網友觀看，粉絲全暈，「超甜」、「再加糖要糖尿病了」、「琳的笑容好美」、「這杯奶茶好甜呀」、「不用加糖，黃琳姐姐笑起來就很甜」、「So sexy」、「這泳衣！！！」、「已經太甜了」、「讚啦」、「天吶」、「嗶嗶警察來了，太犯規了」、「這套泳衣也太性感」、「好漂亮」、「夠甜了，再加糖的話，血糖數會太高」、「妳就夠甜啦」。（編輯：郭佩蓉）

▲「世新女神」黃琳。（圖／翻攝自IG＠lovelynnboo）
▲「世新女神」黃琳。（圖／翻攝自IG＠lovelynnboo）

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