神準牌卡占卜！測下半年「事業異動機率」：變更好還變壞

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B、身負行李的男人
C、藍色衣袍祭司
D、骷髏頭與白馬
E、國王與權杖
F、女王與珍珠項鍊
選好再看答案喔！
答案A、高舉右手的男人
代表你有機會主動離職，跳升人上人，異動率85%
最近你的聲勢上漲，越來越有蒸蒸日上的發跡傾向，當別人坐困愁城時，你卻因提早部署所以受到的影響並不大。這個時局反而成為你大展身手的時候，不是你沒有人際困擾，而是你記取過去的教訓，經過前一陣子的鴨子划水，因此現在你正是收成果實的時候，當新的半年到來時，你也準備得差不多，可以準備上場大展身手了。接下來你的生活會與過去完全不同，變動率頗大。
答案B、身負行李的男人
代表你會因他人因素而緩慢變動，異動率70%
你相當懂得在別人毫無準備下攻其不備，你的另一半（交往中對象）下半年可能因工作地點改變，生活模式也要跟著變。早在這之前，你已經考慮許久，到底要不要配合對方而換工作、搬家。在這個思考的過程，你已經過一番自我探索，蠻清楚自己看重什麼，因此願意為對方做出工作、生活上的改變，這個讓步對你而言其實是順勢而為，變動率不小。
答案C、藍色衣袍祭司
代表你已經開始為跳槽做準備，異動率95%
在你心中，你對自己的未來一直有著宏「大」願景、憧憬和夢想，但以現在這份工作而言，你深知現在工作上沒有再多的發展性了。自己每天就像機器人一樣打卡上班下班，執行死板的業務。你也找了一些人談過，現在已幡然醒悟，開始為離職做準備。開始學一些過去想學的新東西。由於你不願隨世俗沈淪，因此你會想跟它拚了。在接下來的半年到一年之間，你的工作事業上會有蠻大的變化。
答案D、骷髏頭與白馬
代表你被迫離開崗位的機率高，異動率90%
上半年被上司各種搞，溝通上倍受挫折，累積許久的不滿，讓你的口業加重，原以為隱忍會有改善，結果只有更爛。隨著工作量不停加重，上司的態度讓你接近忍無可忍，因此，下半年你會一反過去的忍氣吞聲，更明確的是：你再也不吞了，接下來你會主動出擊。因此，下半年有可能可以替自己申訴成功，擺脫不停被指派任務的困擾，或是大吵一架以後直接離職，變動率顯而易見。
答案E、國王與權杖
代表你異動率不高，除非是你主動，異動率20%
你目前有點三心二意，一方面是這個工作不如你預期那麼美好，隨著逐漸受到重視，上司不停指派新工作給你，而且都不是你原本該接的業務。過去半年你數度想過要跳槽，卻因心頭抓不定沒有跳成功；另一方面是你正在接受一些關於人的考驗。目前人生來到交岔路口，如果頂得住，有機會變成眾所矚目的焦點，有升官的機會。但可能隨之而來的是家庭、工作、身體三頭燒，暫時還會處在舒適圈之中。
答案F、女王與珍珠項鍊
代表你除非是健康亮起紅燈，否則異動率30%
接下來的下半年你將迎來健康上最大挑戰，由於過去的輕忽，身體上的老毛病開始發作，提出警訊要你去正視、改善，如果你輕忽不理，那麼你的健康即將開始走下坡，進而影響到工作上。因此建議你從現在開始調整，如此一來你的事業才不會被身體拖累，變成每況愈下，而當你願意調整時，自然有貴人出現助你脫困，可能是有好的醫生、好的同事來幫助你。變動率會隨著健康情況而變大，請你注意身體。（編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。