NOW早報／福原愛爆已帶小孩回日本！她控江宏傑謊報內幕

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湯媛媛語重心長地說：「一年半了，誰能體會一位媽媽一直見不到孩子的心情？多少苦多少淚都自己咽了下去，我都看在眼裡，疼在心裡。」指控江宏傑不斷放出各種新聞，做出好爸爸的形象，但事實卻非如此，「爸爸不斷阻止讓媽媽帶著孩子回媽媽家，現在媽媽終於到了台灣，依然只能帶小兒子回到媽媽家，拒絕讓媽媽帶女兒。」
湯媛媛也直言江宏傑明明就清楚知道孩子安全的在福原愛身邊，卻選擇去謊報失蹤，並透露福原愛已到日本報平安了，最後還對江宏傑撂下重話：「江先生，你真的要這樣用網絡媒體，趕盡殺絕一位媽媽嗎？」激動的情緒可以看出湯媛媛為好友憤恨不平，而江宏傑則是在今天一早發文抱怨後，就沒有再出聲。
今日天氣／一樣熱！中午過後恐衝破38度高溫
中央氣象局今（25）日表示，太平洋高壓逐漸減弱，但台灣仍在其影響範圍內，因此各地會以晴到多雲天氣為主，午後雷陣雨的機率和範圍雖有增加，但仍侷限在山區地帶。氣溫方面，今天依舊高溫炎熱，大台北地區及花蓮縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，其中花蓮縱谷仍有機會出現38度以上的極端高溫，至於其他地區也容易有局部36度左右的高溫。中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬工作，多補充水分。
林志穎車禍第3天！老婆陳若儀親揭「最新病況」
林志穎22日駕駛特斯拉在桃園蘆竹區自撞發生車禍，好在遇到民眾伸手救援才及時脫困，與6歲兒子Jenson目前都在林口長庚醫院治療中，家人接連發聲之外，老婆陳若儀（24）日也發文感謝大家的關心。
陳若儀先是感謝大家的關心，透露林志穎都每天都有穩定進步，「感謝長庚醫療團隊的用心和照顧，還有大家的祝福，最重要的是，救出志穎跟Jenson的熱心人士，衷心感謝他們；目前志穎的狀況相對穩定，Jenson也是輕微受傷，正在觀察及休養當中。」
報平安之餘，陳若儀也希望能夠平息網絡上以訛傳訛的不實消息，「身為人妻與人母的我，看了相當難過，想在此呼籲大眾，不要相信未經求證的謠言，最後要感謝大家對我們的關心與支持，這絕對是守護我們的最大力量。」
林志穎車禍第3天傳「已經清醒」 媽媽發聲盼找到恩人
林志穎22日駕駛特斯拉在桃園蘆竹區自撞發生車禍，好在遇到民眾伸手救援才及時脫困，與6歲兒子Jenson目前都在林口長庚醫院治療中，家人接連發聲之外，（24）日稍早又傳出他已經清醒的消息，對此，經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示，關於林志穎目前狀況，明天下午2點會統一在林口長庚醫院復健大樓做更新。
林志穎傷勢備受關注，根據《TVBS新聞網》報導，他的親弟林志鑫透露哥哥目前傷勢都很穩定且已經清醒，而經紀人則回應明天下午會再統一說明。另外，關於媽媽的心情，根據《中國時報》，林媽媽非常感謝見義勇為救出兒子的恩人，希望經紀人能幫忙找尋恩人，不過經紀人則表示不便代替家人表態。
全台烤番薯！冷氣開幾度最剛好？「這組合」曝光：還省電
受到太平洋高壓影響，全台連日發布高溫燈號，花蓮甚至飆破40度高溫，讓民眾不得不開冷氣消暑，但是又怕開太低狂耗電傷荷包，就有網友不禁好奇詢問，冷氣該開幾度才適合？釣出不少人分享自己心中的「涼爽組合」。
這名網友在《PTT》以標題「你各位現在冷氣開幾度」發文，表示最近天氣太炎熱，沒開冷氣真的受不了，而原PO自己則是開23度，但還是覺得有一點冷，因此詢問大家冷氣都開幾度呢？
貼文一曝光，網友們紛紛回應：「22啊」、「24不能再高了」、「26度，入睡開27度」、「辦公室23至24度，在家28度到29度」、「變頻其實27度很夠了啦」、「只有睡覺開27 平常都不開」、「26，有人要上班在25，睡覺也25」、「白天23、24 晚上25、26、27」。
然而有不少網友分享自己省電的小撇步：「建議大家26加電風扇聽說比較省電」、「26＋電風扇最小速，夠涼爽」、「26加電扇，很冷」、「27+電扇，就會冷了」、「28+電風扇就很冷了」、「25+電風就會冷了」、「27+電扇，26太冷」。事實上過去《NOWnews》也曾經分享「台電曝省電3心法」：進出冷氣房要隨手關門，溫度設定為26~28度+開電風扇就很舒適，溫度每調高1度，可省空調電力6%。
中職因球場狀況延賽 新竹代理市長：向球迷道歉
新竹棒球場重新啟用後問題不斷，中華職棒公布陳章賢表示，昨天跟今天他有來關心球員的狀況，並虛心接受所有球員指教，他也很感謝教練和球員對市政府的鼓勵。改建期間市政府和味全龍球團和龍來公司密切溝通合作，努力要把球場做到符合各方面需求。
陳章賢說，這2天球員反應仍然有細節需要做調整，所以未來將密切向中職聯盟跟球員工會請教，希望在確保球員安全的前提下，將球場改善得更符合球員及賽事要求。新竹市府指出，中華職棒會長蔡其昌已臉書發文表示，經與市府、兩球團密切溝通討論後，決議讓新竹球場進行較完善的修正調整，今晚新竹味全龍主場賽事以延賽辦理。
新竹市府說，8月的新竹主場賽事則依照市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，來給球員們更安全的比賽環境。（24）日富邦悍將與味全龍比賽，經聯盟與市府、兩球團討論後，將辦理延賽。新竹代理市長陳章賢說，對球迷造成的不便，他謹代表市政府向所有球迷道歉。（編輯：張嘉哲）