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刮傷賓士「車主求2萬和解」！她秒拒絕　雙殺結局網讚爆

▲一名女騎士不慎刮花路邊的賓士車，沒想到最後處理方式被網友讚爆。（圖/爆怨公社）
▲一名女騎士不慎刮花路邊的賓士車，沒想到最後處理方式被網友讚爆。（圖/爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 07:16:28

路邊刮花別人的車子可不一定傻傻的跟別人和解！一名女網友日前指出，騎機車時不小心撞到路邊的花盆，結果刮到一輛賓士車，車主見狀要求雙方私下和解並以2萬元作為賠償，不過她卻拒絕，其原因曝光之後，不少人對於她冷靜處理的態度感到佩服，連附近的鄰居都大讚「就是要給賓士車主上一課！」

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一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出，前幾天不小心刮傷路邊的賓士車，於是按門鈴找看看車主在哪，結果一個阿姨就說「這個巷子也沒攝影機，妳就趕快走，沒有人知道」，但她認為不管是道德還是法律上，都認為不能這樣，堅持要找到車主。

隨後車主現身，對方一開始其實不願意叫警察，稱該台車是「公司車」，透露「出險會折舊之類，要我拿2萬和解，自己去認識的修車廠」；而女騎士認為這樣不妥，詢問保險公司，業務表示「超額險會理賠」，況且不是整台車撞上去，千萬不要私下和解，於是她就叫了警察來。

▲TOYOTA官方IG近日發出「台灣人5大開車NG行為」，其中大禁忌「在車內吃臭豆腐」竟然只排第三，貼文一出掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲一名女騎士撞到路邊「違停」的賓士，對方要求私下和解，所幸女騎士機警處理，不僅保險全理賠，還讓該名駕駛吞了一張違停罰單。（示意圖／取自unsplash）
警察到場後，賓士車主還大喊「保險不夠賠要告我，維修中代步車費用，車子折舊率也算我的」但其實只是小擦傷，車主跟警察還都沒發現，是女騎士指給他們看才看到，最後「賓士原廠修理2萬8千元由保險公司負責，車主被開一張違規停車，要自己負責」鄰居見狀後拍手叫好表示「賓士車主每天都停在路邊，明明對面就有停車場，卻不願花錢，警察來了就移車繞一圈回來，這次算是給車主一個教訓」！

這也讓女騎士高喊「超額險這種東西真的很好用，尤其是對付亂停車還會大聲說要告你的進口轎車」；貼文一出，不少網友紛紛回應「好療癒！不過妳能這麼冷靜的處理也是很厲害，很多人不想惹事，肯定會付那兩萬塊」、「謝謝你用保險教訓他要去停停車場」、「有保險就是直接報警，不管肇責先報案再說，反正保險公司會處理」、「真的最好教科書，有保險的人真的不用怕報警！也教育賓士車主停車要停在停車場！」（編輯：張嘉哲）

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