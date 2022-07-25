刮傷賓士「車主求2萬和解」！她秒拒絕　雙殺結局網讚爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後車主現身，對方一開始其實不願意叫警察，稱該台車是「公司車」，透露「出險會折舊之類，要我拿2萬和解，自己去認識的修車廠」；而女騎士認為這樣不妥，詢問保險公司，業務表示「超額險會理賠」，況且不是整台車撞上去，千萬不要私下和解，於是她就叫了警察來。
警察到場後，賓士車主還大喊「保險不夠賠要告我，維修中代步車費用，車子折舊率也算我的」但其實只是小擦傷，車主跟警察還都沒發現，是女騎士指給他們看才看到，最後「賓士原廠修理2萬8千元由保險公司負責，車主被開一張違規停車，要自己負責」鄰居見狀後拍手叫好表示「賓士車主每天都停在路邊，明明對面就有停車場，卻不願花錢，警察來了就移車繞一圈回來，這次算是給車主一個教訓」！
這也讓女騎士高喊「超額險這種東西真的很好用，尤其是對付亂停車還會大聲說要告你的進口轎車」；貼文一出，不少網友紛紛回應「好療癒！不過妳能這麼冷靜的處理也是很厲害，很多人不想惹事，肯定會付那兩萬塊」、「謝謝你用保險教訓他要去停停車場」、「有保險就是直接報警，不管肇責先報案再說，反正保險公司會處理」、「真的最好教科書，有保險的人真的不用怕報警！也教育賓士車主停車要停在停車場！」（編輯：張嘉哲）